Правительство выделило еще 1,5 миллиона евро на строительство Chisinau Arena

Строительство спортивно-развлекательного комплекса Chisinau Arena, которое ранее оценили в €43 млн, обойдется дороже на €1,5 млн. Столько будут стоить водопровод и канализационные сети для спорткомплекса, пишет Newsmaker.

Как следует из пояснительной записки к постановлению правительства, приянтому 29 мая, решение дополнить существующий контракт кабмин принял по предложению Наблюдательной комиссии над публично-частным партнерством.

По оценкам застройщиков, чтобы обеспечить Chisinau Arena водоснабжением и канализацией, нужен водопровод пропускной способностью 400 м3/сутки. А существующий поблизости местный водопровод пропускает только до 250 м3 в сутки. Поэтому в комиссии решили, что необходимы новые водопроводные сети.

Для этого минпросвет, который курирует строительство Chisinau Arena, обратился в Apa-canal Chisinau с просьбой спроектировать и построить новый водопровод. Столичный поставщик воды ответил, что не располагает достаточным финансированием. Тогда власти обратились с аналогичной просьбой к застройщику – турецкой компании Summa.

В результате переговоров с компанией контракт о публично-частном партнерстве решили дополнить соглашением о строительстве водопроводных и канализационных сетей. Турецкий застройщик построит сети за счет собственных средств, а необходимые для этого €1,5 млн включили в общую стоимость контракта – €43 млн. В нее входит цена строительства сетей – €1 млн и ставка возмещения в течение 11 лет — €486,5 тыс.