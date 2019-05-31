31 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Правительство выделило еще 1,5 миллиона евро на строительство Chisinau Arena
31.05.2019

Строительство спортивно-развлекательного комплекса Chisinau Arena, которое ранее оценили в €43 млн, обойдется дороже на €1,5 млн. Столько будут стоить водопровод и канализационные сети для спорткомплекса, пишет Newsmaker. 

Как следует из пояснительной записки к постановлению правительства, приянтому 29 мая, решение дополнить существующий контракт кабмин принял по предложению Наблюдательной комиссии над публично-частным партнерством.

По оценкам застройщиков, чтобы обеспечить Chisinau Arena водоснабжением и канализацией, нужен водопровод пропускной способностью 400 м3/сутки. А существующий поблизости местный водопровод пропускает только до 250 м3 в сутки. Поэтому в комиссии решили, что необходимы новые водопроводные сети.

Для этого минпросвет, который курирует строительство Chisinau Arena, обратился в Apa-canal Chisinau с просьбой спроектировать и построить новый водопровод. Столичный поставщик воды ответил, что не располагает достаточным финансированием. Тогда власти обратились с аналогичной просьбой к застройщику – турецкой компании Summa.

В результате переговоров с компанией контракт о публично-частном партнерстве решили дополнить соглашением о строительстве водопроводных и канализационных сетей. Турецкий застройщик построит сети за счет собственных средств, а необходимые для этого  €1,5 млн включили в общую стоимость контракта – €43 млн. В нее входит цена строительства сетей – €1 млн и ставка возмещения в течение 11 лет — €486,5 тыс.


 
Количество просмотров:
64
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.