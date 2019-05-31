«Человеку просто страшно умирать, зная, сколько будут стоить его родным похороны!»

Министр здравоохранения имела в виду только определенную группу "народа": чиновников и судей.

Колонка «КП» «Пока вы спали, случилось ужасное: Граждане Молдовы в одночасье получили «полный доступ к медуслугам» и стали жить на два года дольше» вызвала широкое обсуждение среди наших читателей. Публикуем часть откликов.

Андрейка:

Боже, как мне жаль страну, в которой я родился и вырос, как мне жаль всех людей, как мне жаль себя,что спустя 32 года мне пришлось уехать за бугор, где мне дают необходимое лечение, где моя мама получает пособие на меня, где меня уважают и любят!! Спасибо, родная Молдова!!!

Житель:

Человеку просто страшно умирать, зная сколько выйдут его родным похороны, вот и живут люди дольше.

Гице:

У нас упала смертность, и сограждане от этой новости стали выбрасываться из окон и вешаться в сараях и курятниках

Zef:

Министр здравоохранения имела в виду только определенную группу "народ"! Это как бы народ! То есть чиновники,партийные лидеры, прокуроры, судьи и пр.. Эти не два года, эти 300 лет собираются жить!

Я думаю так:

Люди, когда коррумпированным ворaм- судьям увеличили зарплату, никто не протестовал. Теперь вы хотите, чтобы у работников здравоохранения была хорошая зарплата. Где взять деньги. Заработная плата должна быть уменьшена у судей и других юристов. Некоторые посольства должны быть закрыты и нужно сократить штат министерствa иностранных дел. Cэкономлeнныe деньги направлять для работников здравоохранения. Сильвия неплохой министр здравоохранения, другие до нее были ворaми. Сегодня в системе здравоохранения меньше воровства.

Наперсточница с рынка:

В забытых уже традициях совка: зашторить окна и раскачивать вагон для иллюзии движения поезда.