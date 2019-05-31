Главная В ходе продолжающегося рабочего визита в Республику Башкортостан дал интервью телеканалу РБК-Уфа.- ВИДЕО В ходе продолжающегося рабочего визита в Республику Башкортостан дал интервью телеканалу РБК-Уфа. Вместе с шеф-редактором молдавского происхождения Кириллом Кукошем говорили об экономических, культурных и гуманитарных связях между Республикой Молдова и Российской Федерацией, о важности укрепления стратегического партнёрства между нашими странами, о заинтересованности молдавской стороны к развитию сотрудничества с российскими регионами и о многом другом.

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