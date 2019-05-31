31 Мая 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
В ходе продолжающегося рабочего визита в Республику Башкортостан дал интервью телеканалу РБК-Уфа.- ВИДЕО
31.05.2019

В ходе продолжающегося рабочего визита в Республику Башкортостан дал интервью телеканалу РБК-Уфа. Вместе с шеф-редактором молдавского происхождения Кириллом Кукошем говорили об экономических, культурных и гуманитарных связях между Республикой Молдова и Российской Федерацией, о важности укрепления стратегического партнёрства между нашими странами, о заинтересованности молдавской стороны к развитию сотрудничества с российскими регионами и о многом другом.


 
Количество просмотров:
82
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.