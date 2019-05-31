Восточное партнерство: ожидание и реальность

На днях в Брюсселе отметили десятилетие программы «Восточное партнерство». Проект стартовал 7 мая 2009 года с целью сближения постсоветских стран, а именно Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Украины и Молдовы со структурами Европейского союза.

Однако торжества не могут скрыть проблемы проекта. В ходе реализации программы Украина, Молдова и Грузия «преуспели» больше остальных: форсируя процесс и провозгласив курс на вступление в ЕС, они подписали в 2014 году Соглашение об ассоциации и получили безвизовый режим с Евросоюзом.

Кишинев в Брюсселе часто ставили в пример другим участникам «Восточного партнерства», называли его пример «историей успеха» в области проведения демократических реформ, однако потом признали, что обманулись в своих ожиданиях.

После коррупционного вывода миллиарда евро из банковской системы страны в конце 2014 года, Молдову на Западе стали называть «захваченным государством», а в 2018 году, после аннулирования итогов выборов кишиневского мэра, стране и вовсе была заблокирована финансовая помощь со стороны Евросоюза.

Для Молдовы «Восточное партнерство» могло бы стать прорывом в будущее. Страна спокойно могла бы получить и зону свободной торговли, и энергетическую безопасность, и безвизовый режим. Евроинтеграторы обещали гражданам Молдовы построение государства, работающего на основе правил. Обещали прокуратуру и суды, которые бы пользовались уважением и доверием общества. Обещали открытую экономическую систему. Обещали возможности развития. Обещали профессиональное государственное управление...

Однако на выходе молдаване получили «захваченное коррумпированное государство». Как говорил писатель Михаил Афанасьевич Булгаков: "Разруха не в клозетах, а в головах". Видимо, это выражение не теряет актуальности и по сей день.

Екатерина Бородина