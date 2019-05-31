Мать зверски убитой в Израиле молдавской девочки разрыдалась...

Адвокат няни - черной от горя матери: "Ну что вы, молдаване, такие мстительные".

Прокуратура ходатайствовала в четверг, 30 мая, приговорить Инну Скибенко к 27 годам тюрьмы за убийство годовалой Ясмин Винта в детском саду в Петах-Тикве.

Напомним, что обвинительный вердикт был вынесен в рамках юридической сделки, по которой Инна признала себя виновной в непредумышленном убийстве, однако прокуратура и адвокат не смогли прийти к соглашению о наказании. В четверг, 30 мая, в окружном суде начались прения сторон, после которых будет вынесен окончательный приговор.

Дорина Винта. Фото: Моти Кимхи

В ходе процесса Дорина Винта, мать убитой девочки, бросила в лицо преступнице: "Как мне назвать тебя? Животное? Я не желаю тебе смерти. Я хочу, чтобы ты страдала всю твою оставшуюся жизнь. Чтоб тебе не видеть собственных детей! Ты вообще понимаешь, что это такое, когда убивают твоего ребенка! Ты чудовище. Ты должна мучиться всю жизнь".

Дорина также обратилась с просьбой к судье: "Я благодарю за предоставленную возможность высказаться. Год назад наша семья пережила самую страшную трагедию для каждого родителя. Мне бывает больно каждое утро, когда я встаю и смотрю на фото дочери. Я пытаюсь работать, но не могу. Я прошу вас принять правильное решение. Все в ваших руках", передает vesty.co.il

Владимир, отец убитой, также выступил во время процесса. Он расплакался и сквозь слезы сказал: "Моя дочь была самым большим счастьем в моей жизни. Эта женщина разрушила все мечты. Для меня больше нет смысла в жизни. Как можно жить, когда твоя дочь в могиле? Если бы я знал, что встречу свою малышку на небесах, я бы умер прямо сейчас.

Я прошу, ваша честь, у вас же тоже есть дети. В ваших силах сделать так, чтобы справедливость восторжествовала. Необходимо вынести самый суровый приговор, чтобы она осознала, какое зло совершила. Я обращаюсь к вам от имени моей дочери и во имя будущего всех детей в стране. Чтобы это послужило уроком всем, кто занимается детьми. Чтобы такого больше не повторилось", - призвал Владимир.

Инна Скибенко. Фото: vesty.co.il

Перед началом прений сторон Инна Скибенко направила письмо судье: "Я глубоко сожалею о том, что произошло. Я знаю, что совершила тяжкий грех. На моих руках кровь. Я раскаиваюсь. Я готова понести наказание".

Адвокат Коби Марголов, представляющий интересы Инны Скибенко, сказал: "Большая часть присутствующих здесь хотят, чтобы мою подзащитную казнили. Я понимаю, что они чувствуют, но не разделяю их мнение. Общество не может руководствоваться жаждой мести. Мы все знаем, что стало результатом действий моей подзащитной. Однако не возникает сомнений, что нападение было совершено с умыслом. Она надеялась, что не причинит вреда ребенку".

"Прокуратура ходатайствует назначить наказание в виде 27 лет лишения свободы. Вы действительно думаете, что 27 лет тюрьмы станут сдерживающим фактором для воспитательниц и нянь?" - задал риторический вопрос Адвокат Марголов.

Интересы родителей в суде представляет адвокат Яаков Шкляр.

Малышка умирала под одеялом 50 минут

Гибель годовалой Ясмин Винта в детском саду в Петах-Тикве потрясло Израиль. На основе записи камеры наблюдения была восстановлена картина преступления.

Инна Скибенко била детей об пол, подбрасывала и трясла, ударяла, таскала по полу, с силой бросала в детское кресло, с головой накрывала одеялами или надевала ведро им на голову.

Ясмин Винта няня подняла за руку в воздух, потрясла какое-то время, а затем бросила на матрас возле другого ребенка. Потом она накрыла головы обоих детей толстым покрывалом, обмотала их им и легла поверх. При этом обвиняемая держала в руках мобильный телефон и просматривала его.

Накрытые дети попытались выбраться, но в ответ на их движения няня еще больше навалилась на них, не давая им высунуть голову из-под одеяла. Вдобавок она еще крепче обмотала головы детей одеялом, не оставив никакой возможности для поступления воздуха. Все это время она продолжала смотреть в телефон с наушниками в ушах.

Лишь через 10 минут няня поднялась с матраса, на котором она лежала на детях, и отвернула покрывало. Увидев, что Ясмин не реагирует, обвиняемая снова накрыла ее покрывалом с головой и опять погрузилась в свой мобильный телефон. В таком состоянии ребенок пролежал еще час и 50 минут, пока девочку уже без признаков жизни не обнаружила другая няня.

ПАВЕЛ МУНТЯН