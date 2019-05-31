Ну что ж ты дешевая такая: Почему молдавские женщины готовы за копейки продают свое тело и труд

Нужда, необразованность, неблагополучные отношения в семье и отсутствие друзей толкают на панель по самой низкой цене.

Последнее время очень популярны статьи с заголовками вроде такого: «Как мыслить, чтобы стать богатым». Большинство потребителей такого роды материалов считают, что главное слово «богатым», а надо обращать на слово «мыслить».

Эзотерикой тут и не пахнет. Правильно мыслить — это важно. Иногда важно даже просто - подумать. Потому что те жуткие ситуации, которые время от времени происходят с нашими женщинами, случаются не после долгих размышлений и принятия взвешенного решения. Где ваш мозг, девочки?

Смотрю, богатыми хотят быть все, а умными — никто.

То студентки в сети предлагают себя за 200 евро, а потом соглашаются на всё, что угодно за 50. То женщины идут работать продавцами, а попадают в сексуальное рабство за 500 леев. Это популярный ныне заработок, было, подумала я. Но не всем же в голову приходит мысль зарабатывать телом?

«Так нужны деньги. Что же я умею? Копать? Нет. Шить? Нет. Официанткой? Много времени занимает, а платят мало. Я же умею лежать и переворачиваться в кровати с одного бока на другой!». Такая у вас логика?

Вам действительно кажется, что это легкие деньги? Это я сейчас спрашиваю прохвосток, которые поступили в высшие учебные заведения за счет своих работающих за границей родителей. Да даже если родители работают не за границей, а здесь, в Молдове. То тем более ремнем по рабочему месту вам не хватает.

Решение заработать обманчивым путем наслаждения приходит в голову, когда других мыслей нет. Ходила, ходила, в академию или университет, отвечала на семинарах, писала рефераты, сдавала зачеты и экзамены, а потом — бац! — единственный способ заработать это проституция. Вы уже на первой, второй, а может даже на третьей ступени высшего, прости, Господи, образования. Небось еще философия, где-нибудь среди учебников попадалась.

Еще как-то можно понять совсем нуждающиеся слои населения. Когда не женщина принимает решение заработать телом, а отсутствие денег на элементарную еду себе, а может даже детям. Когда предлагают работать на рынке, а потом запирают в подвале, угрожают детям и заставляют ложится навзничь перед неприхотливым клиентом. Судьбы этих женщин ломают, в них уничтожают личность, насильно используя их тела.

Вы, дуры, сами ищите себе приключений на свои трусы размера S.

Спуститесь на землю! Проституция — это не заработок. Это работа тряпкой. Это не возможность оценить свои способности и умения. Вы почему-то уверены, что секс — это, что вы можете делать идеально. Полы мыть за пару тысяч леев в месяц способностей нет, а во время секса лежать — легко и без дипломов.