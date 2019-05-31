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ПСРМ приняла к сведению предложение, объявленное Демпартией Молдовы
31.05.2019

Все тактические и стратегические решения партии принимаются руководящими органами формирования.

Партия социалистов Республики Молдова приняла к сведению предложение, объявленное Демократической партией, и должна представить его Республиканскому совету формирования для рассмотрения и принятия решения по этому поводу. Об этом говорится в сообщении для прессы ПСРМ.

В нем также отмечается, что все тактические и стратегические решения партии принимаются руководящими органами формирования, в данном случае, Республиканским советом Партии социалистов.

В пятницу утром Демократическая партия сделала официальное приглашение Партии социалистов провести переговоры о формировании парламентской коалиции.


 
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