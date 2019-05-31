Их финансы не поют романсы: Сколько в Молдове проживает миллионеров

Самому молодому всего 21 год. Государственная налоговая служба (ГНС) объявила сегодня в ходе брифинга для прессы, что в 2018 году, на основании имеющейся информации, 1760 человек получили доходы свыше 1 млн. леев. Это на 32 человека меньше, чем в прошлом году.

Как сообщает Трибуна, глава Главного управления ГНС Ольга Голбан отметила, что в этом году ГНС изменила алгоритм выявления миллионеров, и теперь суммируются все их доходы.

«В общем, все эти лица получили доходы в размере 6 140,36 млрд. леев, выплатив налоги в размере 479,71 млн. леев. Максимальный доход, полученный физическим лицом, составляет 83,25 млн. леев. Что касается возраста миллионеров, можно констатировать, что 75 из них в возрасте от 20 до 29 лет, 375 – от 30 до 39 лет, 548 – от 40 до 49 лет, 451 – от 50 до 59 лет и 311 – старше 60 лет. Следует отметить, что самому молодому миллионеру 21 год, а самому пожилому – 90 лет», – уточнила Ольга Голбан.

По территориальному признаку, 78% миллионеров, то есть 1384 человека, зарегистрированы в Кишиневе, 51 – в Бельцах, 30 – в Яловень, в Орхей – 26, в Стрэшень – 26, в Гагаузии – 25, в Анений Ной – 18, в Хынчешть – 15, в Единец – 15, и в других районах – 194.