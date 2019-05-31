Посадки будут: Бывший прокурор Кишинева неожиданно для всех подсел на клубничку

Ион Дьяков рассказал, чем ему приходиться заниматься, чтобы не скучать на пенсии.

Бывший прокурор Кишиневе Ион Дьяков, который известен не только тем, что является братом почетного председателя Демпартии Дмитрия Дьякова, но и тем, что периодически выступает с сенсационными заявлениями.

То он «дурлешсткого маньяка» почти поймал, то владельца «Эндис Пиццы» от тюрьмы спасал еще много лет назад. А недавно стало известно еще об одном пикантном увлечении господина Дьякова.

На своей страничке в соцсетях он рассказал, что активно выращивает на своем огороде… клубнику. И в качестве доказательства опубликовал фотографии.

- Ого, внукам хватит, на компоты хватит, а где излишки будете продавать? Я первый встану в очередь! – прокомментировал этот пост политик Виктор Шелин.

- Виктор, что останется - в холодильник в свежем виде, компоты потом делаем круглый год из свежих фруктов! Купил три больших немецких «бэушных» морозильников и замораживаю все виды фруктов и овощей! – похвастался экс-прокурор.

В общем, тема посадок теперь в жизни Иона Дьякова так же актуальна, как и в годы службы в прокуратуре.

Что еще нужно, чтобы достойно жить на пенсии?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ