Не каждый в Молдове отважится доверить свою жизнь вчерашнему студенту-медику

У нас часто сравнивают уровень образования в медицинском вузе в Кишиневе в советское время и сейчас.

В Молдове часто сравнивают уровень образования в медицинском университете в советское время и сейчас. Кто-то считает, что и сегодня неплохие специалисты выходят из стен этого вуза. Кто-то категорически не согласен. В связи с этим наш вопрос:

А вы бы доверили свою жизнь молодому врачу?

Тимур ПАНТЕЛЕЕВ, музыкант:

- Однозначно, нет!

Инна МОРАРЬ, журналист:

- Жизнь? Вряд ли. Лечение какой-то болячки, возможно, попробовала бы. Молодые не имеют опыта, это минус. Но они открыты новому, и, если речь идёт о талантливом молодом враче, то он скорее будет искать разные пути, задаваться вопросами, то есть, больше вдумываться, а не действовать "на автомате". В идеале, нужна точка зрения нескольких специалистов. А вообще, мне кажется, для врача имеет значение не возраст, а знания и порядочность.

Ирина МОГИЛЕВА, эксперт по финансам:

- Что касается врачей, да и многих других профессий, дело не в возрасте. Так что все будет зависеть от самого врача.

Владислав БУГА, агент по туризму:

- Не хочу никого обидеть, но делал бы это с опаской. Не хотелось бы стать подопытным кроликом или чтобы кто-то на мне набивал руку. У нас очень часто и опытные врачи ошибаются, и прежде, чем тебе поставят правильный диагноз, приходится у нескольких специалистов консультироваться.

Алена БЫКУ, пиар-менеджер:

- Здесь же все зависит от человека. Однозначно ответить - доверяю или нет - не смогу. У молодых специалистов еще есть запал, они более ответственно подходят к постановке диагноза, лечению. Консультируются, спрашивают у старших коллег. Я бы пошла на прием к молодому специалисту, например. Но вот к хирургу все-таки опытному хотела бы попасть

Екатерина ЖИКОЛ, дизайнер:

- Вопрос доверия с возрастом далеко не всегда связан. Стараюсь ходить к специалистам, о которых хорошо отзываются.

ЛИДИЯ ТКАЧ