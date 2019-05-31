Танцевали под Бузову, трясли своими арбузами: "Я вся в соплях и цветах"

Фанаты поющей телеведущий задарили артистку комплектами кружевного нижнего белья и накормили молдавской черешней [много фото и видео]

Пожалуй, еще никого так не ждали в Молдове с концертом, как «королеву Инстаграма» и популярную среди определенной части населения певицу Ольгу Бузову. Билеты на ее первый концерт в Кишиневе разлетелись, как горячие пирожки, а фанаты основательно подготовились к долгожданному выступлению российской дивы — запаслись, естественно, эксклюзивными подарками и букетами. Все ради того, чтобы порадовать и произвести впечатление на Оленьку.

К слову, удивить певицу постарались еще до самого концерта. Бузову поселили в президентский люкс, который привел ее в полный восторг.

«Этот номер выигрывает в номинации лучший номер за всю мою жизнь!» - похвасталась поющая ведущая в Инстаграм.

Долгожданный концерт состоялся в Кишиневе вчера вечером, 30 мая. Ни проливной дождь, ни холод (концерт прошел на открытой террасе одного из кишиневских клубов) не смогли сорвать концерт.

Молдавская публика ликовала, когда на сцене появилась артистка. Не выпуская из рук телефонов, фанаты пели и танцевали под Бузову. Толпа знала наизусть все песни артистки и это, конечно, очень порадовало Бузову, которая назвала молдавских фанатов "своими в доску людьми". Впрочем, как нам известно у Ольги свои люди везде, даже в самой отдаленной российской глубинке.

После концерта в президентском люксе Бузовой артистку ждал сюрприз, который в очередной раз продемонстрировал, какой же гостеприимный молдавский народ. Правда, вместо плацинд и вина (традиционные молдавские угощения, которыми балуют всех иностранцев) Ольге преподнесли знаменитое молдавское шампанское (Ольга бутылочки, которые не были распиты в номере после выступления, прихватила с собой в Москву) и черешню с клубникой, естественно молдавскую, без всяких там ГМО, почти с грядки.

Радушный прием

«Было холодно, весь концерт у меня текли сопли. Но мы сделали это. Сегодня столько было людей. Меня переполняют эмоции, Кишинев. У меня просто нет слов, меня переполняют эмоции. Мне кажется если бы был град, снег вас бы не остановил. Я вас люблю», - поблагодарила молдавскую публику артистка, записав признание в любви к молдавской публике на видео.

Подарки от фанатов

Сразу после концерта, наевшись свежих фруктов, Бузова принялась распаковывать подарки. Их было так много, что они не поместились в чемодан артистки.

Подарки не уместились в чемодан

Молдавские фанаты поющей телеведущей надарили комплекты нижнего белья, которые естественно, Ольга продемонстрировала в соцсетях. Среди подарков и невероятно красивый черный пеньюар, ручка с инициалами певицы и чашка инкрустированная стразами Сваровски. И, конечно, букеты цветов, которые так любит артистка.

Ольга бузова из Кишинева улетела с подарками

Ольга Бузова живет в Кишиневе в президентском ЛЮКСЕ

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