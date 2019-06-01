Стала известна причина мора рыбы в озере Валя Морилор

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Общество
Выбросы промышленных отходов в озеро ведут к экологической катастрофе.
Первые же анализы показали, что вода серьёзно отравлена, из-за чего экосистема озера очень пострадала. Насчёт источника загрязнения специалисты склоняются к мысли, что он является внешним. В озеро сливается вода с промышленных объектов, но точного виновника загрязнения специалисты пока назвать не могут.
Напомним, что в озеро впадает речка Дурлешть. На берегах озера, к тому же, были обнаружены личинки гельминтов и других бактерий, сообщает телеканал ProTV. Представители Агентства водных ресурсов объявили о намерении провести дезинфекцию воды, а также установят фильтры для её будущей очистки.
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