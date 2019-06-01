Стала известна причина мора рыбы в озере Валя Морилор

Выбросы промышленных отходов в озеро ведут к экологической катастрофе.

Мы уже сообщали о том, что в озере Валя Морилор внезапно начала умирать рыба - грустные картинки заполонили СМИ в начале недели. Разумеется, в силу большого общественного резонанса ответственные органы отреагировали, проведя ряд анализов воды. И вот что выяснили специалисты Агентства водных ресурсов РМ.

Первые же анализы показали, что вода серьёзно отравлена, из-за чего экосистема озера очень пострадала. Насчёт источника загрязнения специалисты склоняются к мысли, что он является внешним. В озеро сливается вода с промышленных объектов, но точного виновника загрязнения специалисты пока назвать не могут.

Напомним, что в озеро впадает речка Дурлешть. На берегах озера, к тому же, были обнаружены личинки гельминтов и других бактерий, сообщает телеканал ProTV. Представители Агентства водных ресурсов объявили о намерении провести дезинфекцию воды, а также установят фильтры для её будущей очистки.