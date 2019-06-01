Сергей Литвиненко: Можно ожидать чего угодно...

В интервью порталу ТРИБУНА, депутат фракции «ПДС, блок «АКУМ» Сергей Литвиненко рассказал о нынешней политической ситуации в Молдове, когда, по его мнению, ситуация прояснится, какими были три самых больших препятствия в ходе предвыборной кампании, каковы были его первые действия в новом качестве и др.

T.: Г-н Литвиненко, как вы оцениваете нынешнюю политическую ситуацию в Республике Молдова?

С. Л.: Конечно, на данный момент мы находимся в глубоком политическом кризисе, так как спустя 3 месяца после выборов еще не удалось создать правительство.

T.: Со стороны кажется, что выхода из этого политического тупика нет. Когда, по вашему мнению, ситуация разрешится?

С. Л.: Если говорить о создании парламентского большинства, то действительно можно сказать, что решения на самом деле не существует. По крайней мере, с нашей стороны, потому что большинство из ДПМ и ПСРМ не исключено. Но создание парламентского большинства не единственная проблема. Мы, блок «АКУМ» хотели и все еще хотим завершить процесс деолигархизации страны и быстро разблокировать внешнюю финансовую помощь, чтобы в кратчайшие сроки улучшить жизнь граждан. Все прояснится на следующей неделе. Крайний срок, до которого правительство должно быть назначено – 9 июня. В противном случае досрочные выборы станут единственным возможным решением.

T.: Вы активно участвовали в избирательной кампании. Какой она вам показалась?

С. Л.: Я бы так сказал: это была самая грязная кампания с момента провозглашения независимости Республики Молдова. Широчайшее использование административного ресурса достигло своего апогея. Я всегда думал, что правящая партия может, за счет админресурса улучшить свой результат, максимум на 10%, потому что примерно так у нас и бывало, но ДПМ побила все рекорды, добившись улучшения результата на 15-18%. Это, конечно, ставит под вопрос легитимность и представительство нынешнего парламента, а нынешний политический кризис также является результатом методов ДПМ: разделяй и властвуй. Теперь они пожинают плоды.

T.: Какими были три самых больших препятствия в ходе предвыборной кампании?

С.Л.: Препятствий было много. Давление на членов блока, неограниченные и не всегда законные финансовые возможности других партий, пропаганда на телевидении. Для меня большой проблемой была работа ЦИК, а точнее ее бездействие. Сколько раз мы заявляли об очевидных нарушениях, допущенных конкурентами, и сколько раз нам отказывали в рассмотрении жалоб. Иногда отговорки ЦИК были даже нелепыми – были случаи, когда представителям ЦИК не нравились подписи лидеров блока «АКУМ»…

T.: В случае проведения досрочных выборов, что ПДС должна изменить в своей предвыборной стратегии, и как вы думаете, вы могли бы улучшить свой результат?

С. Л.: Мы против проведения досрочных выборов, и мы делаем все, чтобы избежать их. В нынешних условиях, я не думаю, что они сильно изменят картину. Все было бы иначе, если бы выборы были свободными и честными, но для этого необходимо принять пакет по деолигархизации и лишить ДПМ нескольких важных рычагов. Если это произойдет, и у нас состоятся свободные и честные досрочные выборы, тогда уверяю вас, что ДПМ вряд ли преодолеет избирательный порог.

T.: В каких Вы отношениях с лидером ПДС Майей Санду? Как Вы познакомились и как попали в одну команду?

С. Л.: Я в ПДС с самого первого дня, с момента создания инициативной группы по созданию новой партии. С Майей Санду мы знакомы с 2008 года, затем в 2013-2015 гг. мы сотрудничали, когда она была министром образования.

T.: Не раз было сказано, что «ПДС, блок «АКУМ» будет в оппозиции в парламенте (если будет создано большинство). Как вы будете бороться за продвижение законопроектов?

С. Л.: Блок «АКУМ» будет в оппозиции, если будет создана коалиция из ДПМ и ПСРМ. Мы обязательно найдем демократические и парламентские инструменты для продвижения нашей политической повестки дня.

T.: Что должно произойти, чтобы вы разочаровались в ПДС и ушли?

С. Л.: Вступление в союз с Плахотнюком, но это невозможно. И я не думаю, что это когда-нибудь станет возможным.

T.: Вы впервые стали депутатом. Каковы будут ваши первые действия в этом качестве, и какая сфера деятельности вам ближе?

С. Л.: В отличие от депутатов из других фракций, мы уже начали эффективную парламентскую деятельность. Например, мы вместе с коллегами разработали ряд проектов законодательных актов (законопроектов и постановлений парламента), которые призваны вывести из олигархического плена несколько ключевых государственных учреждений, а лично мне ближе юридическая деятельность и государственное управление.

T.: Как, по Вашему мнению, будут развиваться политические события в дальнейшем? Чего нам ожидать в ближайшем будущем?

С. Л.: Можно ожидать чего угодно. Следующая неделя будет решающей, все прояснится.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине