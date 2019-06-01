Возможные объяснения по решению ДПМ взять на себя инициативу

Демократическая партия Молдовы (ДПМ) приняла решение пригласить Партию социалистов для обсуждения сложившейся в Молдове политической ситуации, а также возможного преодоления нынешнего политического кризиса с тем, чтобы не доводить ситуацию до досрочных парламентских выборов. А вопрос, который беспокоит всех, таков: что побудило ДПМ взять на себя инициативу?

Первое возможное объяснение состоит в том, что ДПМ не хочет досрочных парламентских выборов. Вероятно, в последние месяцы демократы провели некоторые социологические измерения, и, то ли они показывают, что люди не готовы к новым выборам, то ли у ДПМ вырисовывается результат, который ниже их ожиданий. Не исключено, что ДПМ учитывает также некоторые суеверия и руководствуется ранее зафиксированными прецедентами. В 2009 году коммунисты тоже полагали, что полностью контролируют ситуацию, и этого достаточно, чтобы идти на досрочные выборы и полностью уничтожить своих политических противников. Но результатом досрочных выборов стал … уход коммунистов от власти.

Второе возможное объяснение заключается в том, что теперь демократы переходят на заключительный этап внедрения более старого, но хорошо разработанного плана. Сразу после выборов ДПМ сделала предложение Блоку ACUM. Их отказ от дискуссий с демократами был категоричным, не оставляя никаких политических маневров в дальнейшем. Затем последовал ряд попыток социалистов и Блока ACUM начать хоть какой-то политический диалог, но тоже все попытки провалились. И если не удался диалог ДПМ- ACUM, а также диалог ACUM-ПСРМ, последняя возможность избежать досрочных выборов — это диалог между ДПМ и ПСРМ. Возможно, демократы сейчас пытаются использовать эту последнюю оставшуюся возможность разблокировать политическую ситуацию.

Третье возможное объяснение состоит в том, что Демпартию вынудили выйти к публике объявления о запланированных визитах в Кишинев (на следующей неделе) эмиссаров из России, США и ЕС. Демократы понимают, что визиты этих эмиссаров могут быть связаны и с возможным разблокированием политической ситуации в Республике Молдова, и чувствуя, что могут потерять инициативу, решили предвосхитить ситуацию. Если три официальных чиновника будут обсуждать с молдавскими политиками возможные решения политического кризиса, продолжающегося в течение нескольких месяцев, они не смогут не учесть и эту последнюю инициативу ДПМ.

Независимо от мотивации ДПМ при принятии решения выступить с этим приглашением, ясно то, что политформирование совершенно в ином свете выставляет исходные данные политического уравнения в Республике Молдова. Остается уяснить еще один вопрос — какую цель преследовала ДПМ: сделать решающий, знаковый шаг к решению политического кризиса или попытаться воспрепятствовать возможному шагу, который привел бы к разблокированию политической ситуации, но который противоречил бы ее партийному интересу? В ближайшие дни мы узнаем ответ на этот вопрос…