Более 500 домов пострадали от града в окрестностях Кишинёва

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Общество
Стихия причинила реальные разрушения.
- У меня разбиты десять листов шифера, - пожаловался один из жителей села.
Примар Бачоя будет просить помощи у центральных властей:
- Нам не остаётся ничего иного, как обращаться к центральным властям за помощью, - заявил Виталие Шаларь, примар села.
Разгромлены и фермерские хозяйства - один из предпринимателей потерял практически все посевы капусты, в которые вложил 70 тысяч леев. Пострадали картофельные посевы, персиковые и сливовые деревья. Местные жители винят во всём отсутствие нормальной системы дренажа и отвода вод, не построены хотя бы элементарные сточные каналы для воды, которые помогли бы выводить большую часть её объёма с полей в безопасной манере.
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