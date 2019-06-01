Более 500 домов пострадали от града в окрестностях Кишинёва

Стихия причинила реальные разрушения.

Более 500 домов в различных населённых пунктах вокруг Кишинёва пострадали в результате прошедшего ливня с градом. Куски льда величиной с грецкий орех уничтожали не только посевы, но и наносили урон крышам домов, окнам и так далее. Особенно пострадало село Бачой. Всё это произошло буквально за 15-20 минут.

- У меня разбиты десять листов шифера, - пожаловался один из жителей села.

Примар Бачоя будет просить помощи у центральных властей:

- Нам не остаётся ничего иного, как обращаться к центральным властям за помощью, - заявил Виталие Шаларь, примар села.

Разгромлены и фермерские хозяйства - один из предпринимателей потерял практически все посевы капусты, в которые вложил 70 тысяч леев. Пострадали картофельные посевы, персиковые и сливовые деревья. Местные жители винят во всём отсутствие нормальной системы дренажа и отвода вод, не построены хотя бы элементарные сточные каналы для воды, которые помогли бы выводить большую часть её объёма с полей в безопасной манере.