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На устах
Поезд Кишинев-Одесса будет ходить ежедневно
01.06.2019

С 1 июня поезд Кишинев — Одесса будет ходить каждый день. Об этом сообщает Newsmaker со ссылкой на сайт «Железной дороги Молдовы». Администрация госпредприятия ждет увеличения пассажиропотока в период отпусков.

Также ЖДМ обещает в случае необходимости увеличить число вагонов.

Напомним, что недавно ЖДМ сообщило о подорожании билетов на поезд Кишинев-Одесса. С 24 мая билеты первого класса на поезд Кишинев-Одесса стоят 195 леев, второго — 180 леев, а третьего — 150 леев.

Сейчас поезд из Кишинева отправляется в 07:05 утра и прибывает в Одессу в 10:45. Из Одессы в Кишинев поезд отправляется в 18:45 и прибывает в 22:20.


 
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