Игорь Додон поздравил граждан Молдовы с Международным днём защиты детей

Президент страны пожелал детям счастья и процветания. Первый день лета традиционно является днём защиты детей, и Игорь Додон, президент Молдовы, поздравил всех граждан нашей страны с этим праздником. Глава государства выразил уверенность в том, что именно дети являются основным капиталом любого народа, пожелав молдавским детям всего самого доброго, светлого и важного:

- От всей души поздравляю всех детей и их родителей с Международным днем защиты детей. Самое большое богатство любого народа - дети. Обязанность взрослых - воспитывать и оберегать будущее поколение, создавать все условия для гармоничного развития детей в семье, помогать в реализации их целей.

В этот день хочу пожелать здоровья, счастья и процветания всем детям. Давайте радоваться и наслаждаться заботой и вниманием по отношению к тем, кто дороже нам всего на свете - нашим детям. Веселого и яркого лета, наполненного запоминающимися событиями и особыми эмоциями! - написал Додон в Facebook.