Почему в Молдове поддерживается дискриминация по языковому признаку

Законы в Молдове создаются, чтобы их трактовать, как удобно и выгодно. В Молдове с 2012 года действует Закон об обеспечении равенства в Молдове. В нем говорится, что серьезными формами дискриминации являются:

а) продвижение или применение дискриминации со стороны публичных властей;

б) поддержка дискриминации через средства массовой информации;

в) размещение дискриминационных сообщений и символов в общественных местах;

г) дискриминация в отношении лиц на основе двух или более критериев;

д) дискриминация, совершенная двумя или более лицами;

е) дискриминация, совершенная дважды или более раз;

ё) дискриминация, совершенная в отношении группы лиц;

ж) расовая сегрегация.

Этот Закон активно используют различные грантоеды: активно защищаются права геев, ромов (именно так Закон требует, чтобы называли цыган) и т.д. Однако, про закон и не вспоминают в тех сферах, где существует реальная дискриминация, особенно против детей, но где не получается получить гранты. Главные такие сферы это медицина и образование.

Приведу яркий пример. В детских садах все чаще закрывают русские группы. Делают это под разными предлогами. Вот один из постов в соцсетях.

«У нас в садике на Буюканах сложилась очень неприятная ситуация. Дело в том, что директор садика намеренно хочет закрыть одну из двух русских групп, якобы по причине недобора детей. Было 23 ребенка. Сейчас остается 7 дошкольников, остальные идут в школу.

Наших детей хочет перекинуть в другую группу, и там их будет около 30 человек.

При наличии даже 25 детей в группе, уже становится тесно, возникает вопрос, как дети будут есть, спать и будут под наблюдением, если утром и вечером за ними следят только 1 воспитатель и одна няня?

Беда еще в том, что там дети разных возрастов - 3 или 4 возраста. Как будет соблюдаться режимный момент и как детей будут готовить к школе при наличии малышей - остается для нас всех большой загадкой.

Новым пришедшим конкретно в нашу группу- отказывает в приеме ссылаясь на то, что русских групп нет и не будет.

С момента ее прихода, а именно 2015, она таким же сценарием закрыла уже несколько русских групп и продолжает это делать.

Были у нее, она сказала, что оставшихся детей точно будет переводить в другую группу.

Мы с ее решением не согласны т.к. остается много вопросов по организации жизни и комфорта наших детей в садике.

Нарушаются права наших детей, идет жесткая дискриминация по языковому признаку, потому как в следующем году, скорее всего, закроется и та русская группа, а оставшихся детей распределят по другим садам».

Это – один из многочисленных примеров. В одном из русскоязычных садиков на Ботанике тоже появился директор, миссия которого – превратить детский сад в румынский. Делает это аккуратно, медленно, но уверенно. Воспитатели предпенсионного возраста во время обеденного сна детей вместо того, чтобы подготовиться к занятиям или отдохнуть, ходят на уроки румынского. Это – одна из мер.

Никто, в общем-то, и не скрывает, что пройдет еще всего пару лет, и русских групп не останется. Это делают в вузах, в детских садах. Не далек тот день, когда это будет делаться и со школами.

Чем это не дискриминация? По языковому признаку. Почему людей лишают возможности выбора? Как обычно, применяются двойные стандарты. Законы в Молдове создаются, чтобы их трактовать, как удобно и выгодно.