Опасно, как никогда: Граждан Молдовы просят не купаться в Днестре

Там сейчас есть все, что представляет угрозу жизни и здоровью человека. Уровень Днестра достиг почти критической отметки. Категорического запрета на купание нет, но спасатели все же не советуют заходить в воду.

Как отмечает старший инспектор-спасатель аварийно-спасательного подразделения Бендер Олег Баховцев, неизвестно, что сейчас может находиться на дне реки.

«Возможны коряги, деревья, мусор и многое другое. Мы пристально следим, чтобы люди не заходили глубоко и не травмировались», - рассказал Олег Баховцев.

Причиной подъёма воды стали обильные осадки в Карпатах. Дубоссарская ГЭС и Днестровская ГЭС (Украина) вместе работают над постепенным сбросом воды, чтобы не было сильных скачков паводка.

По словам заместителя начальника аварийно-спасательного подразделения Бендер Александра Мешина, ситуация находится под контролем.

«Спасатели по всей республике проводят мониторинг по поднятию воды. В случае экстремального поднятия уровня будет производиться эвакуация людей и имущества», - сказал он.

Фактически пляжный сезон уже открыт, но из-за подъёма воды количество отдыхающих небольшое. В основном люди приходят загорать. Располагаются на тонкой кромке береговой линии, и лишь малая часть из них решается зайти в воду.

На пляжах Тирасполя ситуация та же. Вода поглотила весь песчаный пляж и даже захватила территорию, на которой расположены лавочки. Старший инспектор-спасатель, майор внутренней службы Константин Титянков говорит, что в такой ситуации велика опасность наткнуться как минимум на коммуникации пляжа.

Впрочем, спасатели уверяют, что ситуацию держат под контролем. Признаются, что пока нет настолько инициативных граждан, которые хотели бы глубоко заплыть или переплыть Днестр.