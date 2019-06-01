Вице-премьер нелигитимного правительства призвал проигнорировать визит Козака

Действующий вице-премьер-министр по европейской интеграции, председатель Европейской народной партии Молдовы Юрие Лянкэ считает, что "все политические силы РМ, считающие себя проевропейскими, должны проигнорировать визит в Кишинев вице-премьера РФ Дмитрия Козака".

Как передает "ИНФОТАГ", он выразил в социальных сетях опасение тем, что "те, кто заклеймил все связанное с планом Козака (право вето для приднестровского режима в принятии внешнеполитических решений, сохранение присутствия российских войск на территории РМ) теперь, похоже, готовы вступить в диалог с российским сановником о внутренней ситуации в РМ".

"Это поможет создать политические рычаги для России, которая хочет видеть Молдову в зоне собственного влияния, как это было при коммунистах до 2009 г. Но не все может стать предметом переговоров с русскими! Все, что мы делаем с 2009 г. - это обеспечиваем развитие по европейскому, западному пути. Это единственная возможность построить здесь государство с функциональными институтами и развитой экономикой", - считает Лянкэ.

Он выразил сожаление, что некоторые политики, "чтобы поправить состояние счетов, похоже, готовы пойти на все": "Все проевропейские силы должны проигнорировать визит Козака. На кону - судьба страны. Любые дискуссии или альянс с Партией социалистов, и, соответственно, с Москвой, будут означать стагнацию и сохранение Молдовы в серой зоне".

Политик намекает на проевропейский блок ACUM, сопредседатель которого Андрей Нэстасе заявил, что "депутаты блока обсудят возможность встречи с Дмитрием Козаком и примут коллегиальное решение". Нэстасе подтвердил, что в адрес лидеров блока поступило приглашение на встречу с Козаком со стороны посольства РФ в Кишиневе.

Сам Юрие Лянкэ, будучи премьер-министром Молдовы, неоднократно встречался с Дмитрием Рогозиным, когда тот возглавлял межпарламентскую комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству между Молдовой и Россией. Действующий вице-премьер-министр РМ недавно баллотировался в Европейский парламент по спискам партии Pro Romania. Но партия получила только два депутатских мандата, а Лянкэ был четвертым в списке кандидатов.