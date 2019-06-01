Валериу Паша: Плахотнюк рассчитал, что досрочные выборы сопряжены с большим риском

Эксперт ассоциации „WatchDog” Валериу Паша считает, что лидер Демократической партии Влад Плахотнюк сделал свои расчеты, и для него, возможно, досрочные выборы, даже на условиях сохранения смешанной избирательной системы, не являются полностью подходящим сценарием. Гражданский активист заявил в интервью радиостанции „Свободная Европа”, что лидер ДПМ „готов ради этого пожертвовать своим собственным политическим ребенком - ПСРМ и Игорем Додоном - политическим проектом, который он создал, но выращенный Российской Федерацией при его поддержке для сохранения данной стабильности”, передает IPN.

Демократическая партия решила пригласить социалистов к диалогу, заявив, что даже готова отказаться от должности спикера парламента, и социалисты ответили, что им нужно провести расширенное партийное собрание. Валериу Паша предугадывает создание правящей коалиции ПСРМ-ДПМ. По его мнению, „если социалистов убедят голосовать вместе с ДПМ и сформировать это большинство в Правительстве, независимо от того, будут ли они пытаться сохранить его в форме псевдотехнократического Правительства, для сохранения власти все будет совершенно очевидно”.

По словам активиста, Республиканский совет социалистов должен быть созван, и принять решение, пойдут ли они на эти переговоры или нет. „То есть данные политические решения в Республике Молдова касаются любой партии, они касаются не только ПСРМ, потому что это происходит каждый раз, когда возникает необходимость объявить решение, а лидеры, которые фактически принимают эти решения и тогда советы легитимируют их, они хотят передать ответственность”, - отметил Валериу Паша.

Эксперт считает, что ДПМ, очевидно, может принять все, что угодно, возможно, даже дать им пост премьер-министра и даже абсолютно все должности в правительстве. Во всяком случае, это ничего не изменит, по его мнению. „Для него (Влада Плахотнюка) ПСРМ в течение трех лет была идеальным поводом, чтобы напугать западных партнеров - дескать, посмотрите, идут российские танки. Теперь у него не будет этого чучела, и вполне понятно, что он не согласен, но, вероятно, подсчитал, что досрочные выборы сопряжены с еще большим риском, учитывая также события в регионе, как в Румынии, так и в Украине, а также усталость его собственной партии и самих граждан. Поэтому вы не можете предсказать результаты, даже если у вас есть все административные ресурсы”, - говорит Валериу Паша.

По словам гражданского активиста, если Демократическая партия останется без административного ресурса, она не будет обладать даже десятой частью тех одномандатных избирательных округов, которые она получила бы, если бы даже сохранялась смешанная система. Но если вернутся к пропорциональной системе, неясно, пройдет ли она избирательный барьер, потому что, по его мнению, де-факто избирателей - людей, которые их реально поддерживают, - у них нет.