Два нерукопожатия: Коалиция PDM - PSRM

Коалиция довольно органична. ДПМ - социалисты, входят в Социнтерн. ПСРМ - типа того, их партнёр "Справедливая Россия" входит в Социнтерн. ДПМ - не партия. ПСРМ - не партия.

Обе группировки не являются массовыми организациями с первичными организациями, а являются ситуативными проектами, объединяющими столичные и региональные "элиты", лишенные какой бы то ни было идеологии, кроме личного прагматизма. Геополитически всеядны. Совмещают различные виды гражданства.

В подавляющем большинстве пережили эмоциональный и моральный рубеж предательства по отношению к ПКРМ, из которой вышли не по идейным соображениям, часто просто за деньги. Вместе голосовали за Тимофти и смешанную систему.

Всегда находились в состоянии симбиоза и потому объективно не могли создавать конфликтные ситуации в отношении друг друга. Лидер одной группировки фактически является начальником и собственником лидера другой группировки. Поэтому добровольно подчинялся унизительной и регулярной экзекуции отстранения от полномочий.

Визуальные различия поддерживались искусственно, с использованием медиаресурсов, действующих в комфортной среде картельного соглашения.

Марк ТКАЧУК