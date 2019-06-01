Схожие судьбы. В Молдавии нашли связь между местной оппозицией и Зеленским

Пожалуй, никто в Кишиневе так радостно не приветствовал инициативу Зеленского распустить Раду, как местные оппозиционеры – прозападный блок АКУМ («Сейчас»). Дело в том, что в Молдавии более трех месяцев не могут сформировать правящее большинство в парламенте, и выход из патовой ситуации АКУМовцы как раз и видят в досрочных выборах

АКУМовцы надеются, что тренд на «молодых, веселых и находчивых» сыграет свою роль и в южной республике. Для этого — на всякий случай — молдавские оппозиционеры привлекли в свою команду певца Пашу Парфени, засветившегося несколько лет назад на «Евровидении», и известного искрометным шоу.

Однако, к неудовольствию оппозиционеров, молдавские политологи находят схожесть не только в желании срочных-досрочных выборов.

А за спиной твоей надежная опора

И президент Украины Зеленский, и молдавские оппозиционеры позиционируют себя непримиримыми борцами с олигархами. В Молдавии мечтают свергнуть местного «хозяина» Влада Плахотнюка, в соседней Украине в конце апреля дружно проголосовали против «шоколадного короля» Петра Порошенко.

Однако, если пытаться и далее проводить параллели, нельзя не заметить, что и у АКУМ, и у Зеленского есть «скелеты в шкафу», которые на поверку оказались… олигархами. У Владимира Зеленского за спиной маячит Игорь Коломойский, а у молдавских «непримиримых» целая группа товарищей: бывший премьер-министр Владимир Филат и сбежавшие в Германию братья-олигархи Виктор и Виорел Цопы.

По словам молдавского политического комментатора Романа Михаэша, все объясняется достаточно просто: «Олигархи нуждаются в таких карманных партиях, чтобы продвигать свои интересы. Им нужны люди агрессивные, которые не уважают другое мнение и находятся на грани психического помешательства», — заявил он в эфире местного телеканала.

Ну и для того чтобы пазл сложился, обратите внимание на тот момент, что молдавский экс-премьер-министр отбывает 9-летний срок за коррупцию, а Цопы вот уже много лет «рулят» оппозицией из Европы. При этом первый надеется оказаться на свободе, а вторые — триумфально вернуться на родину. Ничего не напоминает? Да-да, возвращение Коломойского в родные пенаты.

Именно с этой целью бывший высокопоставленный чиновник, а ныне заключенный, и беглые олигархи приветствовали победу Зеленского через свой рупор — оппозицию.

Иногда они возвращаются

Есть еще один момент, который роднит «опоры» Зеленского и молдавских оппозиционеров — это их желание так переплести бизнес с политикой, что сегодня уже и не припомнишь, на чем именно они заработали первые миллионы. Все они с разным успехом уже побывали в большой политике, поняв, что это самый прибыльный бизнес в странах, где разница между богатыми и бедными катастрофически велика — а в этом Молдавия с Украиной схожи.

Игорь Коломойский, например, был главой областной администрации Днепропетровской области. Молдаванин Виктор Цопа — министром транспорта, купившим за копейки главную авиакомпанию страны — Air Moldova. О Владе Филате, экс-премьер-министре Молдавии, мы уже упоминали.

«Люди, которые находятся в оппозиции, управляются из тени, выражают интересы других олигархов, желающих вернуться во власть. Возможно, этот фактор делает невозможным вариант их объединения, чтобы они сели за стол переговоров. Даже те, кто заявил о борьбе с олигархией, к сожалению, зависят от олигархических структур», — сокрушается в разговоре с молдавскими СМИ декан факультета международных отношений Госуниверситета Молдавии Александр Солкан.

Так или иначе, но сегодня и в Молдавии, и на Украине все идет к тому, что на смену тем олигархам, кто последние годы был у «кормушки», идут новые хозяева жизни. Голодные и амбициозные, холодные и беспринципные.

Но на телеэкранах, конечно, мелькать будут совершенно другие лица: молдавских и украинских политиков, одухотворенно смотрящих в светлую капиталистическую даль, шумно пропагандирующих европейские ценности и громко пугающих российской пропагандой. А деньги будут делаться в другом месте — где тишина.