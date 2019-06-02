У сына экс-премьера Молдовы Филата отобрали дом в Лондоне - он стоил 10 миллионов евро

Кампания против понаехавших в Лондон коррупционеров и прочих преступников со всего мира набирает обороты.

Великобритания перестала считаться тихой гаванью для беглых российских богачей. Здесь объявлена охота на людей с нетрудовыми доходами, в основном, из России и республик экс-СССР. Все нажитое могут попросту отнять.

Британские следователи пришли за своей очередной жертвой.

Сын бывшего молдавского премьера Владимира Филата Лука. Пока папа отбывает 9-летнее наказание за коррупцию, шустрый мальчишка приехал в Лондон учиться, снял пентхаус за полмиллиона долларов, купил «Бентли», открыл счет в местном банке и положил на него почти сто тысяч фунтов наличными. В феврале по решению суда лондонского Сити он лишился почти 500 тыс. фунтов — то есть, всего, что у него было.

По разрешению Высокого суда они арестовали элитный дом, стоимостью выше 10 млн евро. Теперь Лука Филат должен только доказать британской криминальной разведки законное происхождение средств для прекращения судебного преследования и конфискации имущества.

Новые инструменты по борьбе с отмыванием денег позволяют конфисковать имущество, но требуют одобрения Высокого суда. Проще применить другой способ - Account Freezing Orders, который позволяет с санкции районного суда арестовывать и изымать деньги на счетах, как это было в случае с Лукой Филатом.

Лука Филат обратил на себя пристальное внимание полиции после того, как приобрел у одного из самых дорогих дилеров Англии в Мэйфэйре роскошный автомобиль Bentley Bentayga, уплатив за него 200 000 фунтов.

Также, новоиспеченный студент поступил крайне опрометчиво, когда присмотрел себе «холостяцкую квартирку» в одном из самых престижных районов Найтсбридже с видом на площадь Кадоган. Юный мажор проживает по соседству с Букингемским дворцом. Цена составила 390 000 фунтов стерлингов.

Целью новой кампании британской полиции является организованная преступность и иностранные коррумпированные чиновники, которые решили инвестировать украденные средства в Соединенное Королевство, особенно в сектор недвижимости.

НИКИТА ЗВЕРЕВ