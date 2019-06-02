Жителей Кишинева «терроризирует» тополиный пух

Уже многие годы жители Кишинева страдают весной от обилия тополиного пуха. И если большинству людей его нашествие создает незначительные неудобства, то граждане, страдающие аллергией, испытывают настоящие мучения.

Опасность существует и для маленьких детей, которые, при таком обилии аллергена, тоже становятся чувствительны к нему.

Во многих жилых дворах тополи вырубаются, ведь это действительно городское бедствие, однако бюрократическая машина зачастую игнорирует прямые обращения жителей Кишинева.

В редакцию «Блокнота Молдовы» обратился проживающий по адресу Христо Ботев 15/2 Александр Потеряну, который устал добиваться ответа от муниципальных властей. Мужчина рассказал, что различные ведомства просто перенаправляют запросы друг другу, не решая проблему.

- Мы обращались письменно в Spatii Verzi, которые ответили нам, что следует обратиться к экологам, без разрешения которых они якобы не могут принимать решения. Там нам дали телефон масс-медиа, которые вновь посоветовали обратиться в Spatii Verzi, - рассказал житель Кишинева.

Мужчина спрашивает, как можно жить в таком дворе, где нет возможности выйти на улицу и отдохнуть с детьми на детской площадке, если каждая секунда превращается в пытку.

Муниципальные власти продолжают хранить молчание.

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