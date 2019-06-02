2 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Жителей Кишинева «терроризирует» тополиный пух
02.06.2019

Уже многие годы жители Кишинева страдают весной от обилия тополиного пуха. И если большинству людей его нашествие создает незначительные неудобства, то граждане, страдающие аллергией, испытывают настоящие мучения.

Опасность существует и для маленьких детей, которые, при таком обилии аллергена, тоже становятся чувствительны к нему.

Во многих жилых дворах тополи вырубаются, ведь это действительно городское бедствие, однако бюрократическая машина зачастую игнорирует прямые обращения жителей Кишинева.

В редакцию «Блокнота Молдовы» обратился проживающий по адресу Христо Ботев 15/2 Александр Потеряну, который устал добиваться ответа от муниципальных властей. Мужчина рассказал, что различные ведомства просто перенаправляют запросы друг другу, не решая проблему.

- Мы обращались письменно в Spatii Verzi, которые ответили нам, что следует обратиться к экологам, без разрешения которых они якобы не могут принимать решения. Там нам дали телефон масс-медиа, которые вновь посоветовали обратиться в Spatii Verzi, - рассказал житель Кишинева.

Мужчина спрашивает, как можно жить в таком дворе, где нет возможности выйти на улицу и отдохнуть с детьми на детской площадке, если каждая секунда превращается в пытку.

Муниципальные власти продолжают хранить молчание.

Уважаемые читатели! Делитесь вашими новостями, фото или видео любым удобным способом: добавляйте в раздел «Народный репортер» на сайте, присылайте на электронную почту редакции info@bloknot-moldova.md, WhatsApp +373-692-66-011 или в директ Instagram.


 
Количество просмотров:
46
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.