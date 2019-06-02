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Общество
В Молдове началось нашествие змей: рептилии облюбовали берег Днестра в Сороках
02.06.2019

Жители Сорок жалуются на нашествие змей. Они облюбовали берег Днестра у местной крепости. Пресмыкающиеся не ядовиты, однако люди их всё же опасаются.

Некоторые жители говорят, что стараются обходить места, где много змей. Впрочем, других горожан соседство змей не беспокоит, поскольку они не ядовиты.

В мэрии ситуацию называют обычной и говорят, что по мере снижения уровня воды в реке, рептилии покинут берег.

"Такая ситуация возникает, когда вода в Днестре поднимается. Естественно, змеи выползают на берег. Они не опасны, это змеи, которые обитают у домов, в воде. Они не наносят вред. Не нужно беспокоиться по этому поводу и уничтожать рептилий", - сказал вице-мэр города Сороки, Михаил Грабчук.

Вице-мэр города говорит, что нашествие змей, аналогичное нынешнему, произошло в 2008 году. Оно также было вызвано значительным ростом уровня воды в Днестре.


 
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