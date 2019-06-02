С июля изменится процедура декларирования товаров на таможне

С июля на таможне начинают действовать новые правила декларирования товаров. Малые и средние предприятия, которые экспортируют небольшое количество товаров по почте, будут освобождены от необходимости подавать таможенные декларации для каждой транзакции.

Инициатива принадлежит Таможенной службе.

Согласно инструкциям ведомства, предприниматели, которые экспортируют товары, чья стоимость счета за доставку не превышает 1000 евро, смогут подать единую таможенную декларацию для всех операций в течение одного месяца.

Внедрение новой упрощенной процедуры декларирования запланировано на начало июля. Чтобы воспользоваться процедурой периодического декларирования, субъекты экономической деятельности должны будут подать в таможенный орган запрос, содержащий название, юридический адрес и налоговый код предприятия, перечень и предполагаемое количество экспортируемых товаров, а также их описание.

Разрешение на периодическую отчетность будет действовать в течение периода, не превышающего один год. Документ может быть отозван в случае любого нарушения таможенного законодательства или процедуры периодического декларирования.

Целью новых правил является поддержка отечественных производителей и стимулирование экспорта путем упрощения таможенных формальностей и сокращения затрат на процедуру декларирования товаров. Для сравнения, за подачу единой экспортной таможенной декларации может взиматься пошлина, размер которой может варьироваться в пределах 200-600 леев, независимо от объема экспортируемого количества.

- Новая процедура позволит небольшим экспортерам сэкономить время и ресурсы, которые можно было бы инвестировать в расширение производственной линии для зарубежных рынков или создание новых рабочих мест, - говорится в сообщении Таможенной службы.