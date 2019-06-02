Козак не планирует обсуждать вопросы формирования власти в Молдове, - Игорь Додон

Президент Молдовы Игорь Додон опроверг слухи о том, что вице-премьер Дмитрий Козак будет обсуждать вопросы формирования власти. Об этом глава государства заявил в интервью для одного из российских изданий.

- Козак в ходе своей рабочей поездки не намерен обсуждать вопросы формирования власти в Молдавии после парламентских выборов. Он приезжает в качестве специального представителя президента России по развитию торгово-экономических отношений с нашей страной, чтобы обсудить планы расширения двустороннего сотрудничества. Хочу напомнить, что переговоры о формировании власти ведут депутаты, которых избрал молдавский народ, - отметил Додон.

Комментируя столь «исторический» визит Козака, президент Молдовы упомянул, что благодаря переговорам, который он проводил с главой Российской Федерации, молдавские сельхозпроизводители получили серьезные преференции на российском рынке. С 1 января, например, действует беспошлинный режим поставок по пяти позициям товаров из Молдовы в РФ.

- Но он заканчивается 1 июля. Я знаю, что у российской стороны есть вопросы к нашему правительству, в частности в вопросе минимизации возможностей реэкспорта этих товаров из третьих стран, - напомнил Додон.

Кроме того, по словам президента, есть ряд других проблем двустороннего сотрудничества, которые вице-премьер РФ намерен обсудить в Кишиневе.