Почему молдавская звезда Наталья Морарь боится говорить об аресте хозяина Andy’s Pizza

Дело Транги обрастает подробностями, которые все больше удивляют - патетика телеведущей о свободе слова начинает выглядеть нелепо.

В недавнем своем шоу на ТВ Наталья Морарь намекнула, что несколько лет назад, разговаривая с бизнесменами, она просила их споонсировать "свободные СМИ", чтобы потом не пришлось расплачиваться, но от нее отмахнулись. И вот недавний арест владельца Andy’s Pizza Андрей Транги - дескать, проплатил бы в свое время, глядишь, жил бы в свободной стране и на свободе.

Но она дала понять, что не обсуждает дело Транги сейчас, не потому что Andy’s Pizza не спонсировала ее канал. Причина в другом.

Наталья не говорит о деле Andy’s Pizza, потому что анонимное письмо против Транги направлено на Сергея Лучинского, брата Кирилла Лучинского.

Вот какую цитату приводит Наталья:

«На самом деле, припоминаю, что в последние дни румынская полиция объявила в розыск Сергея Лучинского, после того как румынское правосудие приговорило его к тюремному заключению по аналогичному делу».

Лучинский, который не имеет никакого отношения к истории Andy’s Pizza, упоминается в анонимном письме, в качестве угрозы Наталье Морарь. Если заговорят о Andy’s Pizza, у семьи Лучинских будут проблемы.

Всем известно, у Натальи Морарь с Кириллом Лучинским высокие отношения, которым не помеха четверо детей от первого брака сына экс-президента. Тут уж не до свободы слова. Даже за деньги.

ПАВЕЛ МУНТЯН