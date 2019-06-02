2 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Почему молдавская звезда Наталья Морарь боится говорить об аресте хозяина Andy’s Pizza
02.06.2019

Дело Транги обрастает подробностями, которые все больше удивляют - патетика телеведущей о свободе слова начинает выглядеть нелепо.

В недавнем своем шоу на ТВ Наталья Морарь намекнула, что несколько лет назад, разговаривая с бизнесменами, она просила их споонсировать "свободные СМИ", чтобы потом не пришлось расплачиваться, но от нее отмахнулись. И вот недавний арест владельца Andy’s Pizza Андрей Транги - дескать, проплатил бы в свое время, глядишь, жил бы в свободной стране и на свободе.

Но она дала понять, что не обсуждает дело Транги сейчас, не потому что Andy’s Pizza не спонсировала ее канал. Причина в другом.

Наталья не говорит о деле Andy’s Pizza, потому что анонимное письмо против Транги направлено на Сергея Лучинского, брата Кирилла Лучинского.

Вот какую цитату приводит Наталья:

«На самом деле, припоминаю, что в последние дни румынская полиция объявила в розыск Сергея Лучинского, после того как румынское правосудие приговорило его к тюремному заключению по аналогичному делу».

Лучинский, который не имеет никакого отношения к истории Andy’s Pizza, упоминается в анонимном письме, в качестве угрозы Наталье Морарь. Если заговорят о Andy’s Pizza, у семьи Лучинских будут проблемы.

Всем известно, у Натальи Морарь с Кириллом Лучинским высокие отношения, которым не помеха четверо детей от первого брака сына экс-президента. Тут уж не до свободы слова. Даже за деньги.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
Количество просмотров:
178
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.