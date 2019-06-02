Павел Филип провел встречу с румынской коллегой Виорикой Дэнчилэ в Яссах

Премьер-министр Павел Филип провел встречу в Яссах со своей румынской коллегой Виорикой Дэнчилэ. Встреча состоялась в контексте участия двух официальных лиц в мероприятиях, приуроченных к визиту Папы Франциска в Румынию.

Премьер-министры Павел Филип и Виорика Дэнчилэ обсудили вопросы, касающиеся молдавско-румынских отношений и текущих совместных проектов. Среди наиболее важных из них: продолжение программ по ремонту школ и детских садов, развитие дорожной инфраструктуры, энергетическое взаимоподключение, строительство газопровода Унгены –Кишинев и железнодорожной линии с европейской колеей Унгены-Кишинев, а также установление условий предоставления услуг роуминга.

Павел Филип поблагодарил Румынию за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в реализации программы реформ, в том числе за грант свыше 200 тыс. евро, предоставленный недавно, который предназначен для строительства спортивного зала в коммуне Крихана, внедрения службы экстренной помощи 112 и оснащения современным медицинским оборудованием Комратской больницы. В этой связи премьер-министр Молдовы отметил и необходимость активизации внедрения проекта по очистке русла реки Бык, для которого правительство Румынии предоставило 10 млн. евро.

Павел Филип и Виорика Дэнчилэ подчеркнули важность продолжения динамичного политического диалога и прагматичного сотрудничества для продвижения Республики Молдова на пути реформ, взятых на себя Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом на благо своих граждан.