Если мы пробьемся на рынок ЕАЭС, то вернем себе статус «Цветущей Молдовы», - Игорь Додон

Визит президента Молдовы Игоря Додона на заседание Высшего экономического совета ЕАЭС стал важнейшей темой минувшей недели.

Глава государства дал несколько интервью, в котором рассказывал об экономических преимуществах для Молдовы, которые может предоставить ЕАЭС.

Тема экспорта сельскохозяйственных товаров на восток и открытие крупного рынка является одной из важнейших тем для жителей Молдовы, поэтому редакция «Блокнота Молдовы» выбрала «комментарий недели», отражающий настроение крупной части населения страны.

- Молдова является первым государством, которое получило статус наблюдателя ЕВРАЗЭС. Мы считаем, что это очень интересный интеграционный механизм, в первую очередь с точки зрения экономической. Потенциал рынка и потенциал экспорта Молдовы на этот рынок – огромный. К примеру, страны ЕВРАЗЭС каждый год покупают на 25-30 млрд долларов товаров, которые мы можем производить.

Это агропромышленный комплекс. Но весь экспорт Молдовы этих товаров сейчас около одного млрд долларов. Если мы сможем пробиться на этот рынок, то сможем вернуть себе статус «Цветущей Молдовы». Поэтому для нас это очень интересно, - сказал Игорь Додон.