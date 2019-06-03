Григорий Новак: в случае проведения новых выборов, социалисты знают, что им делать

В интервью порталу ТРИБУНА, депутат от фракции социалистов в парламенте Республики Молдова Григорий Новак рассказал о нынешней политической ситуации, о том, насколько подготовлена партия к досрочным парламентским выборам, чего ожидать в дальнейшем, а также о других важных аспектах.

T.: Г-н Новак, как бы вы охарактеризовали нынешнюю политическую ситуацию в Республике Молдова?

Г.Н.: На мой взгляд, Республика Молдова впервые оказалась в такой ситуации неопределенности, и это продолжается уже три месяца. С момента провозглашения независимости, молдавским партиям всегда удавалось создать альянсы в кратчайшие сроки. Конечно, большой вопрос, какими были эти альянсы, но, в конце концов, такой неопределенности как сейчас, еще не было. Я и мои коллеги ежедневно общаемся с гражданами. Они разочарованы сложившейся ситуацией, и ждут скорейшего создания большинства, которое возьмет на себя ответственность за управление страной в течение последующих четырех лет, выполнение всего обещанного в ходе избирательной кампании, и решение проблем, с которыми сталкиваются граждане.

Т.: Как вы считаете, есть ли еще шанс, что парламентские партии найдут решение для преодоления политического кризиса, или досрочные выборы неизбежны?

Г. Н.: Сегодня мы находимся в ситуации, когда у нас очень мало времени на создание правящей коалиции, но, к сожалению, представители блока «АКУМ» не проявляют политической зрелости. Личные амбиции некоторых политических лидеров блока превыше интересов страны и граждан. Тем не менее, я надеюсь, что нам удастся избежать досрочных выборов.

T.: Насколько ПСРМ подготовлена к досрочным парламентским выборам? Вы лично готовы к новой предвыборной кампании?

Г. Н.: Несмотря на то, что ПСРМ хочет избежать досрочных выборов, социалисты, безусловно, готовы к ним. В ПСРМ начинают подготовку к предстоящим парламентским выборам уже на следующий день после состоявшихся выборов. Что касается меня лично, я на 100% готов к новой предвыборной кампании, тем более, что у нас молодая и энергичная команда.

T.: После парламентских выборов 24 февраля 2019 года ПСРМ провела оценку избирательной кампании. Что было хорошо, а что не получилось?

Г. Н.: Конечно, ПСРМ провела оценку избирательной кампании, очень внимательно были проанализированы ошибки, стратегия и результаты, и были сделаны соответствующие выводы. Не ошибается только тот, кто ничего не делает… Я не буду фокусироваться на том, что было хорошо, а что нет, я уверен, что если состоятся новые выборы, социалисты знают, что им делать.

T.: Сейчас много обсуждается смешанная система голосования. Учитывая, что вы уже во второй раз становитесь депутатом, и избирались при обеих системах, какая из них, по вашему мнению, является более справедливой и лучше для Республики Молдова, и почему?

Г. Н.: Выборы 24 февраля 2019 года прошли по смешанной системе, которая была новой для Республики Молдова, но которая позволила участвовать в выборах и тем, кто не хотел быть членом какого бы то ни было политформирования. Смешанная система вынуждает кандидатов больше работать на местах, особенно тех, кто баллотируется по одномандатным округам. В то же время, избиратели имеют возможность увидеть своего депутата, у них есть возможность задать ему вопросы, анализировать его возможности и знания, знакомить его с проблемами в округе и многое другое. На мой взгляд, нынешняя система ближе к гражданину.

T.: На ваш взгляд, какие серьезные проблемы могут возникнуть в результате нынешнего политического кризиса?

Г. Н.: Я считаю, что такой кризис, в первую очередь, провоцирует серьезные проблемы экономического порядка, а аргументация, по-моему, здесь очевидна.

T.: Что, по вашему мнению, на самом деле мешает ПСРМ и блоку «АКУМ» договориться о создании большинства?

Г. Н.: Реальная причина в том, что лидеры блока «АКУМ» сосредоточены на личных амбициях и интересах, и непрофессионально рассматривают процесс управления страной. С одной стороны, лидеры блока «АКУМ» заявляют, что их не интересуют должности, но с другой стороны, настаивают на всех руководящих должностях в государстве. Эта их настойчивость не понятна даже членам ПДС и ППДП.

T.: ПСРМ уже начала подготовку к всеобщим местным выборам? Будете ли вы участвовать в этих выборах?

Г. Н.: Что касается местных выборов, то здесь тоже немного неопределенности, но это не повод расслабляться. Мы ведем подготовку к местным выборам, а что касается моего личного участия, то я, несомненно, приложу максимум усилий, чтобы помочь своей команде.

T.: Как, по вашему мнению, будут развиваться политические события впредь, чего нам ожидать?

Г.Н.: Я думаю, что через неделю все решится. Мы узнаем, будет ли у нас стабильная власть на последующие четыре года, или состоятся досрочные выборы. Конечно, досрочные выборы – это сценарий, которого граждане хотят меньше всего, но те, кто спровоцирует эти досрочные выборы, должны будут взять на себя всю ответственность.

Т.: Благодарим Вас.

Андриана Кептине