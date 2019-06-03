За стеной раздался вой - Бузова вселилась в новострой

Жители Молдовы были ошарашены новостью о том, что к своим пяти апартаментам в Москве, певица Ольга Бузова прикупила недвижимость в нашей столице.

В Кишиневе с аншлагом выступила звезда Инсттаграма и, чего уж лукавить, самая на сегодняшний день популярная в России певица. Да, вы не ослышались, она поет и это пение востребовано миллионами.

Естественно, на этом решили заработать – и в этом нет ничего зазорного - все, кто может. Сначала она всячески расхваливала гостиницу, говоря, что лучшего номера у нее не было в жизни. Потом она говорила, что лучших зрителей в ее жизни не было – только в Кишиневе. И даже покормили ее лучшим ужином в жизни. Прямо гордость распирает, если не знать, что у нее каждый город и его атрибуты – «лучшие». И что каждый ее подобный пост в Инстаграме стоит немереных денег.

Но самые, конечно, большие красавцы – это некая строительная компания, которая в пятницу опубликовала пост в Фэйсбуке, где счастливая Бузова хвалится покупкой квартиры в Кишиневе. В общем, ничего удивительного – у нее 5 апартаментов в Москве и несколько в Питере, и это объяснимо. Но в Кишиневе зачем?!

Парадоксально, но молчал и не давал ответа о прекрасном приобретении и Инстаграм певицы. А к утру «прибили» пост в соцсетях и СММ-щики строительной компании, поняв, что это перебор – хотя бы в силу необъяснимости поступка пусть даже необузданной Бузовой. То есть, чисто по-молдавски хотели красиво хайпануть, но поняли, что такой обман может иметь обратный эффект. В виде многомиллионного иска, например.

Но, согласитесь, будь история правдой – было бы красиво!

А так выглядит московская квартира Бузовой. Фото: Cosmopolitan

ЛИДИЯ ТКАЧ