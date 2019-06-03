Михай Концю: Бухарест стал старшим братом «захваченного» молдавского государства

Румынская диаспора показала себя активной на выборах в Европарламент. Что побудило сотни тысяч граждан с румынскими паспортами по десять-двенадцать часов простоять перед избирательными участками в очередях на солнцепеке или под дождем? Внезапно проснулся патриотизм - или за этим кроется что-то другое? Своими размышлениями с «Молдавскими ведомостями» поделился политический обозреватель газеты «Moldova Suverană» Михай Концю.

Румынская диаспора мобилизовалась в знак протеста...

- У меня много друзей разных возрастов и профессий, которые живут в Италии, Германии, Бельгии, Великобритании и в других странах Евросоюза. Я часто обсуждаю с ними различные актуальные проблемы, в том числе и те, с которыми сталкивается Молдова: не только политические, но и социально-экономические. Естественно, я хотел разобраться в причинах столь большой активности румынской диаспоры на выборах в Европарламент за рубежом. На протяжении всего дня выборов и после него я поддерживал связь с ними, пытаясь разобраться, что происходит. Мне дали несколько объяснений.

Моя дочь, которая десять часов простояла в очереди, чтобы проголосовать, поделилась впечатлениями от бесед с согражданами. Я был немало удивлен, узнав от нее, что большинство людей были не старше 30-35 лет и что многие никогда не участвовали ранее в каких-либо выборах, происходящих в Румынии. Среди голосовавших не было представителей академической среды, преподавателей, предпринимателей, банкиров и т.д.. В основном это были строители, водители, продавцы, мелкие предприниматели – средний класс.

Столь бурная активность этих людей на выборах, по всей видимости, во многом объясняется тем, что произошло во время последних президентских выборов в Румынии, когда многие из пришедших на избирательные участки за рубежом не смогли проголосовать.

Поэтому в день выборов в ЕП 26 мая они мобилизовались в знак протестного недовольства тем, как МИД Румынии организовал выборы за рубежом. Как я уже говорил, многие впервые участвовали в выборах и, соответственно, не знали процедуру. Поэтому она затягивалась.

... И осознала ответственность за будущее родины

- Возросшая активность румынских избирателей за рубежом – сигнал прозрения румынской диаспоры, которая отныне постоянно будет следить за тем, что происходит на родине и соответственно реагировать голосованием на других выборах. Это касается и евродепутатов от Румынии, за которых люди проголосовали 26 мая.

Диаспора осознала свою ответственность за будущее Румынии. Проживающие в других странах румыны, как и их соотечественники на родине, осознают также, что их страна за тридцать лет так и не вылезла из болота коррупции. Живя и работая в европейских странах, румынские граждане наравне с другими пользуются конституционными правами и получают достойные зарплаты. У них на родине остались родные, и они задаются вопросом: почему в этой грешной стране люди не могут жить в нормальных условиях? Почему нужно высылать своим родителям или детям деньги, чтобы те не умерли от голода и холода? Неужели нельзя сделать так, чтобы в Румынии людям жилось нормально, как в других европейских странах? Активное голосование на выборах в Европарламент – протест против того, что происходит в Румынии.

Вдобавок ко всему представители румынской диаспоры, работающие в различных сферах деятельности – будь то строители, водители, IT-специалисты, экономисты и т.д., - на протяжении многих лет смогли убедиться, насколько уважительно относятся к соблюдению конституционных и законодательных норм руководители различного уровня в странах их нахождения, а также чиновники в структурах ЕС и ЕП. Безусловно, в европейских странах тоже существует коррупция, но не в такой степени, какой достигла Румыния под руководством Ливиу Драгни – лидера правящей в стране СДП.

Бэсеску будет гнать унионистские волны в ЕП

- Некоторые молдавские аналитики и эксперты большую активность молдаван с румынскими паспортами на выборах в ЕП в Молдове объяснили растущим унионистским менталитетом. Но давайте рассмотрим реально ситуацию: что произошло на выборах в ЕП в Республике Молдова, за кого люди проголосовали?

Прежде всего, хочу отметить, что подавляющее число молдавских избирателей - более 13 тысяч из почти 38 тысяч проголосовавших – отдали предпочтение Национально-либеральной партии Клауса Иоханниса, нынешнего президента Румынии. В программе этой партии никогда не было унионистских призывов. Траян Бэсеску, который заморочил голову некоторым молдаванам унионистскими «сказками», получил намного меньше. Во многом благодаря румынской диаспоре в РМ он сумел и на этот раз запрыгнуть в последний вагон на выборах в Европарламент.

Молдавские аналитики-унионисты утверждают, что молдаване с румынскими паспортами проголосовали за приверженцев унионизма. По их мнению, Бэсеску и его сторонники в Европарламенте будут отстаивать права молдаван и заботиться об их благе. Но депутатов-унионистов от Румынии в ЕП крайне мало. В большинстве своем румынские евродепутаты говорят о поддержке и укреплении независимости и государственности, о реформировании юстиции, соблюдения прав граждан и других проблемах Республики Молдова, а не об идее унири.

В Румынии на политическую арену выходит новое поколение, которое понимает, что такое «красная линия» в межгосударственных отношениях, в том числе с Республикой Молдова. Так что, Бэсеску и нескольким его сподвижникам остается лишь участь «мутить» воду в ЕП. Думаю, это будет продолжаться недолго, поскольку Европа не желает прецедентов по смене границ. Косовский пример кое-чему научил европейских политиков.

Расставим точки над «i» в том, что касается голосования молдавских румын 26 мая. В большинстве своем они проголосовали в знак протеста против нынешней продажной молдавской власти. Именно поэтому партия «Pro România», в списках которой четвертым значился экс-премьер Юрие Лянкэ, получила ничтожно малое количество голосов молдавских румын.

В Румынии реально борются с коррупцией или имитируют борьбу?

- В Румынии борьба с коррупцией была блокирована с той поры, когда под давлением правящей Социал-демократической партии была изгнана со своего поста главный антикоррупционный прокурор страны Лаура Ковеши. Под ее руководством за последние годы на коррупционных чиновников различного уровня было заведено более 1500 уголовных дел. Многие осуждены. Другие перевели дух после снятия с должности Ковеши, но чувствуют себя неспокойно.

Окончательное утверждение решения и заключение под стражу Ливиу Драгни - лишь начало той борьбы, которую развернула Ковеши в Румынии. Поэтому против нее правящая румынская власть развернула настоящую войну, всячески пытаясь не допустить ее избрания в качестве европейского генпрокурора. У румынских чиновников-коррупционеров есть повод для беспокойства: они понимают, что в случае избрания на эту должность Ковеши начнет в первую очередь «зачищать» Румынию. Вернее сказать – продолжит, поскольку дела положены под сукно, но она знает о каждом, и ни одно не останется без ее внимания.

В Румынии реальная борьба с коррупцией начнется тогда, когда с арены уйдет политическая «моль», окружающая Ливиу Драгню и других находящихся у власти на протяжении тридцати лет чиновников различного ранга. Мы не можем говорить о реформировании той же СДП, о борьбе с коррупцией, пока не придут новые, молодые, здоровые силы.

Нынешняя ситуация с коррупцией в РМ в какой-то степени сравнима с той, что сложилась в соседней стране. Молдавские судьи, как и их румынские коллеги, могут приговорить человека, укравшего велосипед к семи годам тюрьмы, а похитившего сотни миллионов у государства – к нескольким годам. Взять, к примеру, того же Илана Шора, который, будучи приговоренным к семи с половиной годам за кражу сотен миллионов, разгуливает на свободе, занимается политикой, открыто угрожает оппонентам и скупает подачками голоса избирателей.

Разница между Молдовой и Румынией в борьбе с коррупцией в том, что в Бухаресте все шире применяют общеевропейскую законодательную практику конфискации имущества и активов у коррумпированных чиновников. Причем, конфискации подлежат и незаконно приобретенные дома, автомобили, деньги и другое имущество, записанное на родственников или других людей.

На что пошли сотни миллионов евро кредитов и грантов, которые Бухарест дал Кишиневу?

- То, что происходит в Румынии, – тревожный сигнал для правящей в Молдове власти. Ливиу Драгня по примеру Кишинева превратил свою страну в «захваченное» государство, поставив своих людей в различные структуры власти. Поддерживая связи с коррумпированной кишиневской властью, Бухарест стал старшим братом «захваченного» молдавского государства, поддерживая его в различных европейских структурах.

Драгня, Понта и другие «хозяева» румынского государства нуждались в Республике Молдова, считая ее налоговым «раем» по отмыванию украденных денег. В связи этим хотелось бы разобраться с сотнями миллионами евро кредитов и грантов, которые Румыния предоставила РМ за последние десять лет. Куда и как были потрачены деньги? Если Ковеши станет европрокурором, надеюсь, прояснится их судьба. И череда уголовных дел на румынских чиновников умножится.

И все же нельзя не отметить единственный положительный момент в поддержке старшего брата в европейских структурах – неутверждение доклада еврокомиссии в ЕП по Молдове. Румыния наравне с Венгрией и другими странами воспротивилась утверждению доклада. Если бы это произошло, Молдова и ее граждане столкнулись бы с серьезными проблемами, в том числе со свободным передвижением своих граждан в странах ЕС.

Несмотря на то, что происходит сейчас в Румынии, связи между руководителями «захваченных» государств сохраняются на уровне правительств, других ветвей власти и руководством правящих партий. Осуждение того или иного высокопоставленного чиновника или руководителя партии не означает реформирование системы или политформирования. Необходима комплексная переформатирование системы власти.

После последних событий в Румынии и на Украине молдавские власти оказались в двойных клещах, под чиновниками также могут зашататься кресла, как это произошло в Киеве и в Бухаресте. У правящей в Кишиневе партии есть еще один повод для беспокойства. В случае досрочных парламентских выборов, как показали итоги 26 мая, молдавская диаспора в других странах способна мобилизоваться и изменить результаты голосования не в пользу Демпартии. Диктатура молдавской диаспоры способна сместить нынешнюю власть. Рано или поздно это произойдет, и никакие проевропейские или промолдавские прожекты ее не спасут.

Брюссель провоцирует рост евроскептицизма

- Результаты голосования в Европарламент показали рост в рядах европейских законодателей числа евроскептиков и оппортунистов. Впервые в истории Европейская народная партия и социал-демократы потеряли совместное большинство в ЕП. Этому есть несколько объяснений.

Во-первых, и это главное, многие страны недовольны миграционной политикой, которую диктует Брюссель и которую отказываются исполнять, в том числе Италия, Австрия и Испания. Власти этих государств пытаются защитить сограждан от засилья исламизма.

Евроскептицизм растет как следствие усиления диктатуры Брюсселя и по другим политикам, которые еврочиновники пытаются навязать всем странам ЕС. Я понимаю недовольство руководителей стран ЕС. Почему они должны беспрекословно подчиняться приказу европейского чиновника, учитывать его представление о том, как им жить у себя дома?!

Недовольство в европейских странах вызывает и дискриминационная политика Брюсселя в отношении многовековых православных ценностей: брака, семьи и т.д.. Неспособность огромного аппарата европейских чиновников реформироваться вызовет рост евроскептических и оппортунистических настроений в Старом Свете.

Николай МЕНЮК