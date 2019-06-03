Филип пожал руку папе Римскому

Аспекты молдавско-румынских отношений и совместные текущие проекты обсуждались на встрече премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ. Официальные лица выразили желание сохранить и активизировать двустороннее сотрудничество на благо граждан. Встреча состоялась в Яссах в контексте участия двух премьер-министров в мероприятиях, приуроченных к визиту Папы Франциска в Румынию, передает IPN.

Павел Филип и Виорика Дэнчилэ обсудили продолжение программ по реабилитации школ и детских садов, развитие дорожной инфраструктуры, а также энергетическое взаимоподключение, строительство газопровода Унгень-Кишинев и железнодорожной линии с европейской колеёй Унгень-Кишинев. Официальные лица также затронули вопрос об условиях для предоставления роуминг-услуг.

Павел Филип поблагодарил за постоянную поддержку, оказываемую Румынией Республике Молдова в реализации программы реформ, в том числе за грант в размере свыше 200 тыс. евро, предоставленного недавно. Он предназначен для строительства спортивного зала в коммуне Крихана, внедрения службы экстренной помощи 112 и оснащения современным медицинским оборудованием больницы Комрата. В этом контексте глава молдавского правительства коснулся и необходимости активизации внедрения проекта по очистке русла реки Бык, для реализации которого Правительство Румынии предоставило десять миллионов евро.

Павел Филип и Виорика Дэнчилэ подчеркнули важность продолжения динамичного политического диалога и прагматичного сотрудничества для продвижения Республики Молдова на пути реформ, предусмотренных в Соглашении об ассоциации с Европейским союзом на благо граждан.

В ходе визита в Яссах премьер-министр Павел Филип принял участие в мероприятиях, посвященных визиту Папы Франциска в Румынию. Премьер пожал руку Папе Франциску и отметил, что для него большая честь быть среди паломников, которые пришли поздороваться с понтификом.

„Визит Папы Франциска, который проходит под девизом „Давайте шагать вместе”, является историческим и долгожданным для десятков тысяч людей, а послание Папы о продвижении единства, понимания и любви между людьми имеет большое значение в современном мире”, - сказал Павел Филип, цитируемый в пресс-релизе правительства. Премьер выразил благодарность за гуманитарную и социальную активность Римско-католической церкви в Республике Молдова, в том числе посредством благотворительной миссии „Каритас-Молдова” и Фонда „Regina Pacis”.

В пресс-релизе также говорится, что в последние годы диалог на высоком уровне между властями Республики Молдова и Ватиканом усилился. В сентябре 2018 года государственный секретарь Ватикана, Его Высокопреосвященство кардинал Пьетро Паролин посетил Кишинев. Приезд Папы Франциска в Румынию происходит спустя 20 лет после визита Папы Иоанна Павла II, в 1999 году.