Подводный Кишинев: ливень парализовал Кишинев

Прошедший этой ночью в Кишиневе ливень превратил улицы в реки, а некоторые места - в озера. К примеру, этим утром один из водителей, проживающий в Дурлештах, обнаружил свой автомобиль наполовину скрытым под водой. Для того, чтобы избежать попадания воды внутрь салона, ему пришлось проникать в машину через окно.

Некоторые из владельцев авто опубликовали в социальных сетях фото затопленных машин, спрашивая у других пользователей, насколько эта ситуация опасна для средств передвижения.

Водителей также предупреждают, что потоки воды принесли на некоторые из улиц камни либо вовсе размыли асфальт, из-за чего передвигаться по городу нужно с осторожностью. Впрочем, для некоторых предупреждение появилось с опозданием - утром в Будештах перевернулся автомобиль. Неизвестно, есть ли пострадавшие, однако, судя по опубликованным фотографиям, на место происшествия уже прибыли правоохранительные органы.

Жители Кишинева также опубликовали в социальных сетях видео бурных рек, в которые превратились дороги внутри дворов и улицы.