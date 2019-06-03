Сеть кинотеатров Patria обновила 3D оборудование, благодаря чему появились серебряные экраны и индивидуальные очки.

Новая система 3D показа фильмов «DepthQ® Precision 3D Technology» существенно отличается от уже ставшей нам привычной IMAX 3D системы. Если ранее требовалось два проектора для передачи качественной картинки и звука, теперь все существенно изменилось.

В новейшей технологии 3D DepthQ используется круговая поляризация света. Проектор попеременно проецирует кадры для каждого глаза, а также по кругу поляризует эти кадры — по часовой стрелке для правого глаза, против часовой – для левого, используя при этом ЖК экран расположенный перед проекционными линзами, передает diez.md.

Также появились серебряные экраны - на нем не оседает пыль и на экране не появляется характерной желтизны для других видов экранов. Качество передачи изображения на таком экране – выше всяких похвал.

Но еще такие экраны более долговечны и позволяют широкое применение различных технологий для показа фильмов - RealD, DepthQ, MasterImage и другие возможны только благодаря серебряному экрану.

Также у экрана есть неоспоримое преимущество в том, что картинки на нем более сочные и более яркие.

Также появилась возможность приобретать индивидуальные очки для всей семьи – это лучше с санитарной точки зрения. Во всех кассах кинотеатра можно будет приобрести 3D очки по 20 леев за пару, как для взрослых, так и для детей.

Эти очки каждый сможет забрать домой и использовать в будущем.