Что и в каком количестве можно ввозить в Молдову и вывозить из страны

Публикуем важную информацию накануне массовых отпусков. Сезон летних отпусков можно считать открытым. Многие из нас эти летом отправятся за рубеж. Те, кто путешествует достаточно часто, знают, что состав и даже размер багажа имеют большое значение. Немаловажное значение имеет также сумма провозимых денежных средств.

Для тех же, кто намерен выехать за пределы страны, но не знаком с правилами вывоза/ввоза товаров и валюты, «Комсомолка» подготовила своеобразный справочник, чтобы у вас не возникло проблем, как при выезде из страны, так и на обратном пути.

Что можно ввозить в Молдову без уплаты таможенных платежей

В Молдове с 2018 года введены новые требования относительно беспошлинного ввоза физическими лицами товаров, не предназначенных для коммерческих целей. Таким образом, согласно одобренной парламентом бюджетно-налоговой и таможенной политике для пассажиров наземного транспорта максимальная стоимость ввозимых без уплаты пошлин товаров будет по-прежнему составлять 300 евро, однако вводится положение, согласно которому для пассажиров воздушного и морского транспорта этот финансовый порог будет равен 430 евро. Товар большей стоимости будет облагаться налогами.

Освобождаются от таможенных пошлин предметы личного пользования:

Пиво — 5 литров,

Вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009; вермуты; крепкие алкогольные напитки, ликеры и прочие спиртные напитки — 2 литра.

Сигары, сигареты — 50 шт.

Сигареты из табака или его заменителей — 200 шт.

Изделия из кожи: дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им предметы — 1 единица.

Натуральный мех и изделия из него, искусственный мех — 1 единица.

Одежда и трикотажные принадлежности одежды — 3 единицы.

Одежда и текстильные принадлежности одежды, кроме трикотажных машинной или ручной вязки — 3 единицы.

Обувь - 2 пары.

Персональные компьютеры и их комплектующие — 1 единица.

Магнитофоны, радио магнитофоны, автомагнитолы, аудиоплееры — 1 единица из группы.

Видеозаписывающая аппаратура — 1 единица.

Видеокамера, оптические, фотографические и кинематографические аппараты — 1 единица из группы.

Часы — 3 единицы.

Предметы и бижутерия из драгоценных металлов и камней (независимо от их стоимости) при условии, что они не являются однородными — 5 единиц.

Важно!

Данное имущество не может быть предназначено для коммерческой или производственной деятельности.

Что можно вывозить из Молдовы

При вывозе освобождается от таможенных платежей все имущество «независимо от его стоимости при условии, что оно не предназначено для коммерческой или производственной деятельности».

При этом «обязанность подтверждения факта, что товар не предназначен для коммерческой или производственной деятельности, возлагается на физическое лицо, перемещающее товар». Запрещен только «вывоз культурных ценностей» (их можно вывозить только при наличии разрешения от Минкульта).

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Перед поездкой туристам рекомендуем изучить таможенное законодательство страны, которую собираетесь посетить, поскольку правила ввоза товаров в каждой стране разнятся. В частности это касается сигарет. (В страны ЕС больше двух пачек сигарет нельзя ввести)

Ввоз и вывоз валюты

При ввозе до 10 000 евро (или их эквивалент) письменное декларирование не требуется. От 10 000 евро (или их эквивалент) письменное декларирование - обязательно.

При вывозе до 10 000 евро (или их эквивалент) письменное декларирование не требуется. От 10 000 до 50 000 евро (или их эквивалент) письменное декларирование - обязательно.

В то же время при вывозе/ввозе валюты свыше 10 000 евро необходимо предоставить таможенные документы, подтверждающие ввоз в Республику Молдова денежных средств; и/или разрешение на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных лицензированными банками, и/или разрешений на вывоз денежных средств из Республики Молдова, выданных Национальным банком Молдовы.

Для полетов на самолете

Те, кто отправляется за рубеж на самолете, должны обратить внимание и на разделение своего багажа на ручную кладь, то есть то, что вы возьмете с собой в самолет, и на багаж, который сдается в багажное отделение.

Если вы приобрели товары Duty-Free в специальном запечатанном пакете, не следует открывать его до конца всех процедур перелета.

В ручной клади разрешается провозить строго ограниченное количество жидкости при условии, что она упакована следующим образом: провозимые жидкости должны быть разлиты в отдельные емкости, вместимость каждой из которых не должна превышать 100 мл. Все емкости должны быть упакованы в прозрачный полиэтиленовый пакет, который может быть повторно открыт/закрыт.

В то же время жидкости (напитки и духи) разрешается покупать без ограничений в магазинах Duty-Free, расположенных за пунктом контроля посадочных талонов или же непосредственно на борту любого самолета. Но и в этом, если пассажир приобрел товары Duty-Free в специальном запечатанном пакете, не следует открывать его до конца всех процедур перелета.

Рекомендуем во избежание неприятных сюрпризов в аэропорту, лучше всего заблаговременно связаться с авиакомпанией-перевозчиком и уточнить информацию о правилах перевозки ручной клади.

Если у вас есть дополнительные вопросы по порядку ввоза-вывоза имущества из Молдовы, рекомендуем вам обратиться по телефону «горячей» линии Таможенной службы: +373 22 574 111.

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