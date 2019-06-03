В Кишиневе женщина в маршрутке выявила карманников – ее чуть не убили

Будьте бдительны, воры очень хитрые и отдохнувшие, а мы, хоть и умные, но часто уставшие и невнимательные.

Очень нужный пот о карманниках в маршрутках Кишинева написала в Фэйсбуке Каролина Еремия. Приводим его почти дословно:

«Часто слышим, что в маршрутках орудуют карманники. Хочу рассказать случай, который случился со мной. Еду в 166 маршрутке, собираюсь выйти, попросила водителя остановить, где мне нужно. У двери стоит парень, а сбоку от меня пара, высокий парень и девушка. Вообще не двигаются, хотя мешают в проходе. Высокий все теснее прижимается к парню возле двери и вижу его руку, которая странно двигается, медленно, но уверенно. Понимаю ситуацию, толкаю парня возле двери, и в это время его бумажник падает на пол. О, чудо! Вор еще не успел кинуть его в свой карман.

Спрашиваю владельца бумажника:

- Вы что, ничего не чувствуете?

- Нет. Спасибо! – отвечает он.

Зачем я пишу, вы спросите.

Первый совет: никогда не держите бумажники, телефоны в заднем или в боковом кармане, только впереди или в руке.

Второй. Карманники часто воруют во время входа/выхода кого-то. Я уже второй раз становлюсь свидетелем именно этого хода действий.

Да, чем закончилось. Суматошно они оба вышли, но сделали вид, что не знакомы между собой. Когда и я вышла, один из них решил отомстить (я ведь помешала им) и направился ко мне бегом. Я остановила снова эту маршрутку, сказав, что меня хотят побить. Но, увы, ни водитель, ни кто-то другой не среагировали. Всем наплевать. Он за мной, у меня паника, рядом никого нет. Хочу перебежать улицу, но уже красный свет, куча машин. Каким-то чудом (ангелы вмешались) он отстал, и я смогла убежать.

Конечно, муж дома отругал за мою доброту. Я настолько была сосредоточена следить за рукой вора, что забыла следить за своей собственной сумкой, только дома проверила телефон и портмоне. На месте. Спасибо Богу за защиту моей жизни!

P.S. Берегите себя и свои карманы, дорогие. И давайте будем более солидарными, ведь сегодня это случилось с соседом, завтра с нами может случиться. И еще, я не написала этот пост что бы похвалиться, хотела просто лишний раз вас предостеречь, воры очень хитрые и отдохнувшие, а мы, хоть и умные, часто уставшие и невнимательные.

ЛИДИЯ ТКАЧ