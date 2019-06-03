Стало известно, какая отрасль доминирует в молдавской экономике

В молдавской экономике доминирует отрасль торговли - на ее долю пришлась половина заявленного дохода.

Налоговая служба сообщила, что за налоговый период 2018 года молдавские экономические агенты зафиксировали доходы в размере 382.5 млрд леев и расходы в размере 357.2 млрд леев.

Согласно данным Государственной налоговой службы за 2018 финансовый год лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, было подано 147 761 декларация о подоходном налоге, что на 35 759 деклараций больше, чем в 2017 году (+32%).

Экономические агенты предоставили данные, согласно которым в 2018 году они зарегистрировали доходы в размере 382.5 млрд леев и расходы в размере 357.2 млрд леев.

По сравнению с 2017 годом выручка выросла на 3.8% (14.1 млрд леев), а расходы - на 4.3% (около 14.7 млрд леев).

Размер подоходного налога, задекларированного экономическими агентами за 2018 год, составил 3.36 млрд леев.

Согласно Налоговой службе, наибольший подоходный налог выплатили экономическим агентам в области торговли, розничной торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов - 49.1%.

Далее следуют производственные компании - с долей 16.1%, в сфере финансовой и страховой деятельности - на 13.2%, строительства - 13.2%, в сфере информации и связи - 8.4%, передает MoldStreet.