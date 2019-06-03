Зарплату повысили, однако на достойную жизнь ее не хватает, - сотрудники музеев

18 мая в Молдове праздновали Международный день музеев, который привлек много граждан в различные столичные музеи.

Петру Викол, директор и профсоюзный лидер Национального музея этнографии и истории природы рассказал, что скрывается за профессией музейного работника.

Петру Викол отметил, что после внедрения Закона о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере некоторые категории работников действительно стали получать большие зарплаты, однако изменения коснулись не всех работников сферы.

Впрочем, профсоюзный лидер Валентина Онофреску добавила, что условия труда в настоящее время лучше, чем несколько лет назад.

- Мы работаем в административном корпусе музея, где в течение восьми лет проводился капитальный ремонт. За труд во вредных условиях персоналу выплачивают надбавку в размере 120 леев в месяц, а также предоставляют 11 дополнительных дней к ежегодному оплачиваемому отпуску. Еще с 2009 года в музее действует коллективный трудовой договор, — сообщила профсоюзный лидер.

По словам профсоюзного лидера, из 150 работников музея в рядах профсоюза состоят 103.

- Музеограф, проработавший пять лет, получает в настоящее время 3 200 леев. До внедрения Закона его зарплата составляла 2 600 леев. Однако многие работники музея получают зарплату того же размера, что и до внедрения указанного закона, а в итоге один человек подал заявление об увольнении. Музе­ографы, заведующие отделами, реставраторы получают больше, но этого недостаточно для достойной жизни. Я была в румынском городе Орадя, там заведующий отделом в музее получает 1 200 евро в месяц. Зарплата такого же заведующего отделом в нашем Национальном музее этнографии и истории природы едва достигает 5000 леев. Получается, что зарплата музеографа в Румынии в пять раз выше, чем у нас, - с горечью подытожила Валентина.

Председатель Федерации профсоюзов работников культуры Николае Гараз отметил, что после внедрения Закона положение работников культуры несколько улучшилось, однако нигде не обходится без подводных камней, передает vocea.md.

- То, что мы получили, не совсем соответствует нашим требованиям в части оплаты труда. В то же время повысить зарплату удалось и в результате сокращения кадров, в том числе в музеях. Работникам технических служб музеев зарплату повысили чисто символически. Что касается условий труда, то в Национальном музее истории Молдовы они очень хорошие, тогда как в Национальном музее этнографии и истории природы оставляют желать много лучшего.

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук в курсе проблем, существующих в этих учреждениях культуры. Надеемся, что после утверждения нового правительства положение дел улучшится и в этой области. Мы, профсоюзы, в свою очередь, продолжим диалог, чтобы добиться решения имеющихся сложностей, - отметил Николае Гараз.