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США обнародовали настоящий "план Даллеса"
03.06.2019

Мозговой центр руководства США – корпорация RAND – разработала и проанализировала меры ненасильственной дестабилизации России. Главное уязвимое место РФ – слабая экономика, считают исследователи. Они рекомендуют навязывать дополнительные затраты в ключевых сферах. При этом первоочередной и самой эффективной мерой они признают удар по экспортным доходам РФ за счет наращивания Штатами собственного производства энергии. Часть мер уже реализуется. Некоторые российские эксперты предупреждают: экономическая политика РФ пока не противостоит таким угрозам, а наоборот, способствует усугублению негативных последствий.

Несмотря на многие проблемы и слабости, Россия остается мощной страной, которой все еще удается составлять конкуренцию США в нескольких ключевых областях, сообщают специалисты RAND (Research and Development; это некоммерческая организация, исследования которой спонсируются различными госорганами США, неамериканскими правительствами и ведомствами, международными организациями, фондами и т.д.).

Исследователи решили выявить, какие меры помогут с наименьшими для США издержками «измотать Россию и вывести ее из равновесия». «Принимая во внимание, что в определенной степени конкуренция с Россией неизбежна, исследователи RAND провели качественную оценку «способов навязывания затрат», которые могут привести к перенапряжению и чрезмерному рассредоточению сил России, – передает ресурс «ИноСМИ». – Команда экспертов RAND разработала экономические, геополитические, идеологические, информационные и военные варианты действий и оценила их… с точки зрения преимуществ, а также рисков и издержек».

Экономический блок включает в себя четыре меры. Первая мера – расширение производства энергии в США: «Оно могло бы оказать негативное влияние на экономику России, при этом бюджет страны мог бы сократиться и, как следствие, сократились бы и расходы на оборону». «Следуя политике, которая расширяет предложение и снижает цены по всему миру, США могут ограничить российские доходы. Это влечет за собой небольшие затраты или риск, создает выгоды второго порядка для экономики США и не требует многостороннего одобрения», – поясняют исследователи. Именно эта мера по итогам анализа признается наиболее эффективной и, судя по всему, первоочередной.

Вторая мера – «введение более серьезных торговых и финансовых санкций». Это тоже «может привести к упадку российской экономики, особенно если такие санкции будут всеобъемлющими и многосторонними». «Их эффективность будет зависеть от готовности других стран присоединиться к этому процессу. Но санкции сопряжены с издержками и в зависимости от их серьезности значительными рисками», – отмечают в RAND.

Третья мера – расширение возможностей Европы импортировать газ у других поставщиков помимо России. Это «может экономически изолировать Россию и защитит Европу от российской энергетической зависимости». «Европа постепенно движется в этом направлении, строя регазификационные установки для сжиженного природного газа (СПГ). Но, чтобы этот вариант был по-настоящему эффективным, необходимо, чтобы глобальные рынки СПГ стали более гибкими, чем сейчас, и чтобы цены на СПГ стали более конкурентоспособными по сравнению с российским газом», – указывают американские исследователи.

Четвертая мера – «поощрение эмиграции квалифицированной рабочей силы и хорошо образованной молодежи из России». 

Издержки такого шага незначительны, «но любые последствия... будут заметны лишь в долгосрочной перспективе». «Также маловероятно, чтобы этот метод мог заставить Россию значительно напрячь свои силы», – полагают исследователи.

Если переманить на свою сторону Приднестровье 

В списке «геополитических мер» упоминаются предоставление Украине летального вооружения, усиление поддержки сирийских повстанцев, содействие либерализации в Белоруссии, создание экономической конкуренции России на Южном Кавказе, ослабление российского влияния в Центральной Азии. В этот же блок включено и такое утверждение: «Если переманить на свою сторону Приднестровье и изгнать российские войска из этого региона, это может ударить по престижу России, но это также позволит Москве сэкономить деньги и, вполне возможно, приведет к дополнительным расходам для США».

Другое...

Идеологические и информационные меры могут касаться подрыва доверия к российской избирательной системе, «создания представления о том, что режим не преследует общественные интересы», поощрения протестного движения внутри страны и других форм ненасильственного сопротивления, подрыва имиджа России за рубежом.

К мерам по навязыванию затрат в сфере космоса и авиации относятся перегруппировка бомбардировщиков для легкого поражения ключевых российских стратегических целей; перегруппировка истребителей; развертывание дополнительного тактического ядерного оружия в регионах Европы и Азии; репозиционирование американских и союзных систем противоракетной обороны; подталкивание России к стратегической конкуренции и к гонке вооружений.

Меры по навязыванию затрат в военно-морском секторе включают расширение позиций США и союзных военно-морских сил и присутствия в российских районах ответственности; активизацию усилий в области военно-морских исследований и разработок; усиление контроля над Черным морем и т.д.

Меры по навязыванию затрат в сфере наземных вооружений и операций включают усиление присутствия вооруженных сил США в Европе; увеличение масштаба и частоты учений НАТО в Европе; производство ракет средней дальности без их развертывания; дополнительные инвестиции в новые технологии для противодействия ПВО России и увеличения дальности огневого нападения США.

Возможно, пересказ этого исследования напомнит кому-то о так называемом плане Даллеса, существование которого давно поставлено под сомнение. Однако в данном случае мы имеем дело со списком мер, опубликованном на сайте RAND еще в конце апреля и, похоже, только сейчас получившем в России огласку в ряде информагентств и в заявлениях некоторых сенаторов.

С определенными оговорками опубликованный список мер можно назвать руководством к действию. Оговорки связаны с тем, что, как замечают исследователи, каждую меру необходимо тщательно спланировать. Они часто указывают либо на недоказанную эффективность некоторых мер с точки зрения влияния на Россию, либо на риски и издержки, с которыми может столкнуться Вашингтон. Например, такое уточнение делают исследователи про Украину: «Любое увеличение военной и консультативной помощи Украине со стороны США должно осуществляться с большой осторожностью, чтобы… не спровоцировать более обширный конфликт, в котором Россия благодаря территориальной близости будет иметь серьезные преимущества».

Хотя, как показывает практика, многие меры, перечисленные исследователями, уже реализуются. Прежде всего это заметно в экономической сфере. И речь идет не только о санкциях.

По оценкам Управления энергетической информации при Минэнерго США, по состоянию на 1 марта 2019 года США вышли на первое место в мире по объемам нефтедобычи, обогнав и Россию, и Саудовскую Аравию. Как ожидает Международное энергетическое агентство, в 2021 году США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов (будут продавать на внешних рынках больше, чем закупать), затем к 2023-му они обгонят по объемам экспортных поставок Россию (см. «НГ» от 11.03.19).

Опять ПМР

Описанные исследователями негативные процессы мы наблюдаем и в других регионах и сферах. Допустим, в болезненном для России регионе – в Приднестровье (см., например, «НГ» от 12.05.19). Проблема присутствия в Приднестровье российских войск сильно волнует и Молдавию, и НАТО. Российские власти тоже внимательно следят за ситуацией. Доказательством этого служат регулярные встречи президентов РФ и Молдавии. А также челночная дипломатия правительственных чиновников. Уже в понедельник Дмитрий Козак должен отправиться с двухдневным визитом в Молдавию в качестве спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений. Судя по сообщениям информагентств, также запланирована встреча Козака с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. 

Как поясняют американские исследователи, главная слабость России в любой конкуренции с США – «ее экономика, которая сравнительно невелика и сильно зависит от экспорта энергоносителей». Теперь весь вопрос в том, как будут реагировать российские власти на появление такой «инструкции», насколько адекватны возникающим угрозам те усилия, которые уже предпринимаются в РФ. В частности, сейчас российские финансовые власти активно наращивают резервы, правда, делается это за счет изъятия из экономики живых денег, условно названных дополнительными (см. «НГ» от 20.06.18).

«Накопительная система – единственная из всех возможных, которая может обеспечить стабильное функционирование российской экономики. Пример – 2008 год, когда Резервный фонд буквально спас нас от краха», – говорит член президиума «Опоры России» Ирина Капитанова.

Иного мнения директор Института актуальной экономики Никита Исаев. «Внутренняя экономическая политика не только не противостоит этим угрозам, но и способствует их реализации, – считает он. – Утечка мозгов, зависимость от экспорта углеводородов и большой ущерб, наносимый санкциями, – это результат собственной экономической политики, нацеленной лишь на развитие добычи и экспорта полезных ископаемых». 

Исаев уточняет, что «политика накопления – это политика страха и бездействия». «Власти пытаются подстелить соломку и замедлить падение, которое с таким подходом неизбежно. Хотя есть альтернатива – вложение средств в экономику. Эти вложения должны быть не только прямыми, как в нацпроектах, но и косвенными, – считает эксперт. – Например, часть нефтегазовых сверхдоходов могла бы временно компенсировать снижение налогов для бизнеса и людей». Но такое решение, по его словам, требует большей решительности. 


 
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