Киев начал расследование намерений Румынии поделить вместе с Россией часть Украины для возрождения румынской империи

Киев начинает официальное расследование намерений властей Румынии оккупировать совместно с Россией Украину и захватить часть Буковины и Одесской области. Главный военный прокурор Анатолий Матиос объявил о созыве экстренного совещания с руководством МИД, Генштаба, ГУР МОУ и СБУ по поводу провокационного видео, на котором военные подразделения Румынии захватывают украинскую часть Буковины после начала широкомасштабной войны России против Украины.

Как написал накануне главный военный прокурор в своем Facebook, в румынском видео, выложенном на YouTube, усматривается посягательство на территориальную целостность украинского государства.

"Информирую - буквально завтра лично внесу в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке (понятными, но процессуально не установленными лицами) к совершению особо тяжких преступлений, которые посягают на территориальную целостность украинского государства. В связи с изложенными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки, а также исполняющим обязанности председателя СБУ. Все получат законные поручения в пределах уголовного производства. Украинское Государство (пусть для кого-то вроде и слабая) - Есть! Мы будем за него бороться", - написал Матиос.

"Даже травоядные могут стать хищниками, если мы не будем защищать свое государство", - подчеркнул Матиос.

Семиминутное любительское видео под название "Румыно-украинская война 2022" было залито на YouTube 26 мая. На сегодняшний день оно уже собрало более 30 тысяч просмотров пользователей, подавляющее большинство из которых решило посмотреть ролик после заявления Матиоса.

В видео говорится, что в 2022 году Румыния объединится с Молдавией и с целью защиты своих граждан частично оккупирует Черновицкую область Украины и часть Одесской области. Это якобы произойдет в результате активизации боевых действий на Востоке Украины и полномасштабного наступления армии России, сообщает УНИАН.

Как отмечают на Украине, несколько неадекватная реакция главного военного прокурора страны на чьи-то предсказания в YouTube может объясняться серьезными опасениями Киева относительно масштаба российского влияния на соседние с Украиной страны - на Польшу, Румынию, Венгрию, Молдавию. В этих странах Кремль обладает широкой сетью своих агентов, планомерно работающих с местными радикально настроенными националистическими группами.

Получая финансирование от Кремля, они проводят деструктивную информационную работу как в обществе, так и на правительственном уровне. Стоит вспомнить хотя бы громкий международный скандал с подготовкой госпереворота в Черногории, в котором спецслужбы этой страны открыто обвиняют Россию. В начале мая суд в Черногории приговорил российских граждан Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова (Моисеева) к 15 и 12 годам заключения за попытку госпереворота и подготовку убийства премьера. Именно этих агентов Кремля подозревают также в попытках организовать волнения в Гагаузии (автономное территориальное образование на юге Молдавии), в организации шпионской сети в Румынии.

Как писала ранее Frankfurter Allgemeine, в Румынии ощущают все большую угрозу со стороны Москвы, которая постоянно увеличивает давление на юго-восточном фланге НАТО. "На неоимперские прихоти России Румыния, так же, как и Польша, отреагировала резкой сменой курса. Совместным решением всех партий Румыния еще в 2015 году повысила свой оборонный бюджет, чтобы приблизиться к цели НАТО по выделению на оборону 2% ВВП", - пишет одна из ведущих газет Германии.

Но на Украине опасаются, что партнер по НАТО может использовать оружие против своего соседа, чтобы удовлетворить собственные территориальные претензии по Буковине. Эта историческая область в Восточной Европе, чья северная часть входит в состав Украины, а южная - в состав Румынии, является предметом давнего спора двух стран. В 1940 году Северная Буковина вместе с Бессарабией вошла в состав СССР. В течение шести дней эти территории были заняты советскими войсками.

Однако Румыния не оставляет попытки вернуть если не сами эти земли, то хотя бы их население. Используя массовые сепаратистские настроения на этих территориях, Румыния объявила о выдаче румынских паспортов украинцам, проживающим на приграничных территориях. Сотни тысяч граждан Украины уже получили румынские паспорта.

Киев обвинил румынский культурный центр имени Еудоксиу Хурмузаки в Черновцах в сепаратизме. Украинские силовики провели там обыски и нашли карту Черновицкой области в составе так называемой "Великой Румынии" (România Mare). Было открыто уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность страны.

"Великой Румыния", включавшая, в частности, Молдову, Северную Буковину и южную часть Бессарабии - ныне западную часть Одесской области, просуществовала с 1918, когда распалась Австро-Венгрия, до 1940 года. Но в Румынии все еще мечтают о возрождении довоенной империи. И хотя официальных территориальных претензий к Украине Бухарест не предъявляет, напряжение между двумя странами год от года возрастает.