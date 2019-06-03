Эксперты предупредили об ухудшении экономической ситуации в Молдове

Среди рисков для экономики - снижение объема денежных переводов.

Во второй половине 2019 г. и в течение 2020 г. экономическая ситуация в Молдове может ухудшиться, - Expert-Grup.

Об этом говорится в очередном выпуске «Экономическая реальность» Независимого аналитического центра. Экономисты констатируют, что в 2018 г. и в I квартале 2019 г. в Молдове зарегистрирован небольшой рост и относительная стабилизация экономических показателей. В январе-марте зарегистрирован рост кредитования частного сектора, а в контексте предвыборной кампании правительство увеличило расходы госбюджета.

В комплексе это дало положительный, но временный эффект для экономики. По оценкам экспертов, в I полугодии положительная динамика ВВП сохранится: в январе-марте рост ВВП может достигнуть 4% по отношению к тому же периоду прошлого года, в апреле-июне – 5%. Но уже во II полугодии 2019 г. ситуация может ухудшиться.

Эксперты отмечают ряд рисков для экономики: снижение объема денежных переводов, которые на фоне высокого дефицита торгового баланса вызвали обесценивание национальной валюты. Обесценивание лея подпитано ростом расходов госбюджета в период выборов, которые стимулировали внутренний спрос, рост импорта и дефицит торгового баланса.

Такая тенденция, вместе с более низким урожаем сельхозпродукции в 2018 г., будут стимулировать рост инфляции в 2019 г. «Годовой рост инфляции вырос с 2,2% в январе 2019 г. до 3,2% в апреле, а до конца 2019 г. годовая инфляция может вырасти до 8-9%. Экспансивные политики правительства спровоцируют рост бюджетного дефицита, и эта тенденция заметна уже в I квартале 2019 г. В дальнейшем правительство может прибегнуть к более жестким экономическим политикам в пост-электоральный период.

Могут вырасти некоторые налоги и сборы, снизятся расходы госбюджета, вырастут объемы кредитования правительства в банках. Это повлияет на стоимость обслуживания внутреннего госдолга и отразится на кредитовании реального сектора. Во II полугодии 2019 г. и в 2020 г. рост экономики может замедлиться», - считают в Expert-Grup.

Эксперты также обращают внимание, что важным фактором риска для экономического роста станет сохранение политической нестабильности. Экономисты отмечают, что до формирования нового правительства многие частные инвестпроекты и инвестиции партнеров по развитию будут приостановлены, а необходимые реформы и меры по стабилизации экономики в пост-электоральный период будут отложены.