Итоги визита Йоханнеса Хана и Брэдли Фредена в Кишинев

Евросоюз поддержит любое правительство, которое будет работать на благо жителей страны. С таким заявлением выступил еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан, подводя итоги визита в Кишинев. Он подчеркнул, что приехал не с указаниями, а с советом сформировать парламентское большинство.

"Евросоюз ни к чему не принуждает и никого не продвигает. Мы хотим, чтобы здесь было правительство и стабильное большинство в парламенте, чтобы политики объединили усилия и сотрудничали ради повышения уровня жизни граждан Молдовы".

Еврокомиссар подчеркнул, что досрочные выборы поставят под угрозу программу сотрудничества с МВФ и могут сказаться на макрофинансовой помощи со стороны Евросоюза.

"Любое правительство должно подчиняться правилам рыночной экономики, социальным проектам и ключевым обязательствам, которые взяла на себя Молдова, подписав Соглашение об ассоциации с ЕС. Это основные критерии, по которым мы будем оценивать работу нового кабмина".

Политическую ситуацию в стране еврокомиссар обсудил с представителями крупных парламентских фракций и с президентом Игорем Додоном.

Также в Кишиневе побывал директор Восточно-европейского бюро Госдепартамента США Брэдли Фреден. Он обсуждал с представителями фракций те же вопросы.

"Мы не заинтересованы в том, чтобы влиять на результат. Это выбор молдавского народа. А мы будем сотрудничать с любым правительством, которое будет сформировано в результате этого процесса".

Глава кабмина на встрече с Брэдли Фрэденом затронул перспективы развития двусторонних отношений и привлечения инвестиций, а также роль США в приднестровском урегулировании.