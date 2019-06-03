Сухой остаток пресс-конференции Д.Н.Козака. В отличие от Додона, который всех пугает досрочными выборами, Козак считает, что выход состоит именно в досрочных выборах.

А теперь по пунктам:

- Любая коалиция, на его взгляд, окажется временной. И все равно будут досрочные выборы.

- Смешанная система плохо. Нужно прислушаться к европейским партнерам и венецианской комиссии, которые требуют возвращения к пропорциональной системе выборов.

- Желательно, чтобы выборы, которые досрочные, тоже прошли не по смешанной системе, а по пропорциональной, чтобы понять, что на самом деле думает массовый молдавский избиратель, а не региональные авторитеты.

- Коалицию, на его взгляд, лучше создавать с теми политическими партиями, которые готовы заключить хотя бы временное соглашение , чтобы провести честные, демократические, выборы.

...Нууу? Становится совсем интересно!