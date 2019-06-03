Не только кожа: Что еще поражает псориаз и к чему может привести отсутствие своевременного лечения

Все больше жителей Молдовы страдают от тяжелого недуга — псориатического артрита.

Многие полагают, что псориаз – всего лишь кожное заболевание. На самом деле, одной помощи дерматолога зачастую бывает недостаточно, а без своевременного лечения есть риск остаться инвалидом

Все больше жителей Молдовы страдают от тяжелого недуга — псориатического артрита

Псориатический артрит — заболевание, которое по сей день вызывает множество вопросов у специалистов из разных областей. В то же время количество жителей Молдовы, страдающих этим заболеванием, неуклонно растет. В тяжелых случаях, без надлежащей терапии, без грамотного комплексного лечения ревматологов и дерматологов, это может привести к инвалидности или даже к смерти. Как предупредить и помочь пациентам, почему важно ревматологам и дерматологам работать в тандеме, эффективна ли биологическая терапия — эти и многие другие вопросы обсуждались на научном форуме, который недавно состоялся в Кишиневе.

Форум, организованный Ассоциацией терапевтов и ревматологов РМ и Обществом терапевтов Румынии, собрал в Кишиневе порядка 300 специалистов из разных областей. Задача — внедрить в практику молдавских специалистов, на примере румынских коллег, международные стандарты (протоколы) диагностики и лечения псориатического артрита.

Форум собрал более 300 специалистов

- Подобный масштабный медицинский форум в Кишиневе проходит во второй раз. В первом выпуске была затронута тема методов лечения подагры. Тема прошедшего недавно форума - псориатический артрит. Выбрана она не случайно. Есть международные стандарты (протоколы) диагностики и лечения заболевания, которые утверждены Европейской ассоциацией ревматологов и которых придерживается вся Европа и весь мир. Задача конференции, чтобы в республике ревматологи совместно с дерматологами также ознакомились и внедрили в нашу практическую деятельность международные протоколы ранней диагностики, предупреждение развития осложнений. Особая роль на форуме была отведена, конечно, выявлению и лечению псориатического артрита на ранней стадии, поскольку в таких случаях можно предотвратить развитие деформаций, эрозий, - отметила профессор, президент Ассоциации терапевтов и ревматологов РМ, организатор масштабного форума Лилиана Гроппа.

профессор, президент Ассоциации терапевтов и ревматологов РМ Лилиана Гроппа

Чем опасен псориатический артрит

Самое страшное последствие псориаза – псориатический артрит, который у больных псориазом развивается в 30-40% случаев (если говорить о Молдове). Если вовремя не лечить, болезнь затрагивает не только суставы, но и внутренние органы. Этой теме на конференции также уделялось особое внимание. У больных псориатическим артритом повышается риск инсультов и инфарктов.

Основным проявлением этого, как и любого другого артрита, является хронический воспалительный процесс в суставах, который сопровождается ограничением подвижности, болью, скованностью, утомляемостью.

Болезнь отличается очень быстрым и агрессивным течением и часто приводит к инвалидности. Это системное воспалительное заболевание затрагивает не только суставы, но и связки, сухожилия, позвонки. Эрозии суставов при такой патологии наблюдаются у каждого второго больного уже через 2 года. Поэтому средняя продолжительность жизни больных псориатическим артритом на 5–7 лет короче, а риск смерти на 60% выше, чем в популяции.

Некоторые больные ошибочно полагают, что псориатический артрит может развиваться только при запущенном, годами нелеченном заболевании. На самом деле, так бывает не всегда. Ревматологические симптомы далеко не всегда связаны с тяжестью внешнего течения псориаза – они могут возникать даже при относительно небольших поражениях кожи. Это приводит к тому, что, как правило, диагноз «псориатический артрит» ставится пациенту на поздних стадиях заболевания. Лишь 65,7% пациентов с этой болезнью находятся на диспансерном учёте. Да и те чаще всего поступают к ревматологу с большим опозданием, когда уже возникли серьёзные изменения суставов (например, деформации пальцев – они становятся похожи на сосиски), при которых лечение уже не так эффективно, как на начальном этапе. Именно поэтому так важно своевременно поставить диагноз и начать лечение.

Псориаз – системное заболевание, затрагивающее практически весь организм

Псориатическим артритом занимается ревматолог, но люди при проявлении кожных высыпаний обязательно должны обратиться к дерматологу. В первую очередь для того, чтобы убедиться в правильности диагноза, то есть действительно ли это псориаз. В то же время, очень важно, и это необходимо учитывать, что у 25% больных псориатическим артритом проблемы с суставами возникают еще до проявления высыпаний (псориаза) на коже,- отметила профессор Лилиана Гроппа.

Президент Ассоциации ревматологов и терапевтов Республики Молдова также подчеркнула, насколько важно, чтобы ревматологи, дерматологи и терапевты при диагностировании и лечении данной патологии работали в тандеме, а не назначали каждый свое лечение.

- Для этого и необходимы масштабные форумы - для обмена опытом и внедрения новшеств в медицинскую практику, - добавила профессор.

Слово специалистам

- Псориатический артрит — достаточно опасное заболевание, которое приводит к инвалидности. На протяжении уже многих лет при лечении пациентов с псориатическим артритом мы используем биологическую терапию (метод лечения посредством воздействия на иммунную систему организма), которая позволяет остановить прогрессирование заболевания и предотвратить развитие осложнений. Нас радует, что в Молдове проводят подобные медицинские форумы, где мы можем поделиться своими знаниями и опытом. Надеюсь, молдавские коллеги почерпнули много полезной информации, - рассказала Елена Резуш, доктор конференциар Университета медицины и фармации Григоре Т. Попа.

Елена Резуш, доктор конференциар Университета медицины и фармации Григоре Т. Попа

Отметим, что в Румынии стоимость биологической терапии, которую ревматологи применяют при лечении пациентов с псориатическим артритом, покрывается государством. Молдова использует эту практику только для проведения клинических испытаний, и расходы не включены в медицинское страхование.

Чем раньше — тем лучше

- Чем раньше было выявлено заболевание и начато лечение, тем выше шансы, что удастся добиться для пациента длительной ремиссии. В данном случае современные способы лечения дают возможность в большинстве случаев держать, скажем так, заболевание под контролем. Безусловно, при этом очень большое значение имеет соблюдение пациентами предписаний врача. Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем читателям: если вы обратили внимание, что у вас на коже появились высыпания, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам! Обязательно, помимо дерматолога, пройдите консультацию и у ревматолога. В первую очередь для того, чтобы исключить псориатический артрит. Потому что очень часто пациент не знает, что у него развилась патология, - подчеркнула Елена Десятникова, доцент кафедры ревматологии Государственного университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану.

Елена Десятникова, доцент кафедры ревматологии Государственного университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану

В то же время доцент подчеркнула, что прошедший форум имеет особую важность, поскольку здесь обсуждают вопросы диагностики и лечения пациентов с псориазом и псориатическим артритом согласно самым последним мировым рекомендациям.

- Знания реактуализируются, и наши специалисты обучаются тому, что делают во всем мире. Тем самым наши пациенты получают лечение аналогичное европейскому, - отметила доцент.

Важно!

Если вы заметили на коже изменения или высыпания (не аллергические), не игнорируйте! Чтобы предупредить распространение на другие органы, включая суставы, обязательно обратитесь за помощью. Получить квалифицированную консультацию можно у доцента Елены Десятниковой по номеру телефона: +37360906619.

Также читаем:

https://press.try.md/item.php?id=139076