Дмитрий Козак: Россия не станет вмешиваться в формирование правящей коалиции в Молдове

Российская Федерация не станет вмешиваться в формирование правящей коалиции в Республике Молдова. Такое заявление сделал вице-председатель России Дмитрий Козак после встречи с президентом Игорем Додоном.

"Партии Молдовы должны знать нашу позицию: Мы не вмешиваемся. Это их обязанность перед гражданами страны", - заявил Дмитрий Козак.

Российский чиновник пояснил, что Москва занята решением ряда текучих экономических проблем между Россией и Молдовой. Козак заявил, что выступает за наращивание объемов экспорта из нашей страны в Россию, а также за то, чтобы молдаване, работающие на Востоке, получали поддержку властей Кишинева и Москвы.

"В России работает около полумиллиона человек, которые перевели в страну 1,5 млрд долларов. Чтобы поддержать этих людей, мы должны сохранять хорошие отношения с властями Кишинева. 900 российских компаний работают в Молдове. И они должны знать, что их поддерживают", - добавил Дмитрий Козак.