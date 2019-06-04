Йоханнес Хан прилетел погрозить Молдове - не будет правительства и коалиции, не будет и денег от МВФ

Привычная барская риторика от "господ". День визитов в Молдове - помимо Козака и Фридена, в понедельник в Молдову прилетел также комиссар ЕС во восточным вопросам Йоханнес Хан. Как и в случае с Фриденом, в первую очередь к нему на поклон поспешили представители ACUM, не упускающие ни единой возможности сделать "селфи" и покрасоваться в компании "влиятельных людей".

Хан дал понять, что партиям следует отказаться от своих предвыборных обещаний ради коалиции - иными словами, ради европейского будущего можно и обмануть своего избирателя, раз уж речь идёт о такой "благой цели":

- Каждой партии следует отказаться от части своих предвыборных обещаний ради коалиции, - заявил Хан.

Хану не по душе перспектива досрочных выборов, которые могут ослабить позиции "проевропейских" партий:

- Если состоятся досрочные выборы, есть риск, что МВФ аннулирует программу помощи РМ, и это скажется на той помощи, которую оказывает ЕС, - заявил он.

Представители ПСРМ, с которыми Хан встречался после "акум-овцев", дали понять, что не желают досрочных выборов, Павел Филип же, как и подобает "говорящей голове", повторил то, что уже излагал три недели тому назад в Брюсселе - Молдова, дескать, верна европейскому курсу.