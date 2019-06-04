Брэд Фриден заявил, что он прилетел в Кишинёв просто «послушать, о чём говорят лидеры партий»

"Мы ни при чём, просто мимо проходили". Официальное американское лицо, Брэд Фриден, прилетело с визитом в Кишинёв, но при этом он уверяет, что провёл много часов в пути лишь для того, чтобы встретиться с представителями партий и просто выслушать их, и ни в коем случае не давать советы.

Более того, он уверяет, что этот визит был запланирован давным-давно, когда ещё не было известно о политическом кризисе в РМ и о сегодняшнем визите Козака. Просто так получилось, дескать - случайно.

Первыми гостя из США приняли, разумеется, представители ACUM - в 11 часов утра они буквально облепили его у входа в парламент. Санду и Нэстасе буквально увели его в отдельное помещение, где пробыли вместе больше часа, после чего вышли к журналистам:

- Он прилетел не для того, чтобы благословить коалицию. Это визит в более широком смысле слова, мы обсуждали многое, не только политический контекст. Этот кризис создают искусственно ДПМ и ПСРМ, а мы обсуждали негативные эффекты кризиса, - поспешил заявить Нэстасе, слова которого приводит ProTV.

После того, как его нехотя отпустили акум-овцы, Фриден наконец-то смог встретиться с представителями ДПМ и ПСРМ. Филип, разумеется, опубликовал фотографии в соцсетях - привычные улыбки и рукопожатия. ПСРМ не стала ничего публиковать на тему этой встречи. Все же молдавские проевропейские СМИ, сообщая о визите Фридена, обязательно упоминали о том, что с 1992-го года США, дескать, вложила в нашу страну 1,4 млрд долларов - видимо, указание упоминать эту цифру было отправлено редакторам всех без исключениях "своих" СМИ, таких, как ProTV, Publika и прочих.